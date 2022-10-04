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屯門龍舟賽「撞船」 槳手遭撼胸險墮海

【明報專訊】屯門前日發生罕見撞龍舟意外，一艘龍舟比賽期間偏離航道，突然高速撼向旁邊龍舟，船頭擊中船上健兒，一人險些墮海，該人事後回頭破口大罵，涉事龍舟隊事後被取消資格。有龍舟教練表示，意外因舵手及鼓手經驗不足所致，他們目睹快撞上另一龍舟時，有責任叫停槳手。

教練：舵手鼓手經驗不足

屯門民政事務處回應稱，屯門區龍舟競賽委員表示當天沒有收到有槳手受傷的報告，而涉事龍舟隊在該場計分賽成績已被取消。委員會會盡快檢討活動，確保日後同類活動安全進行。

2022年屯門賀國慶暨香港回歸祖國25周年龍舟競渡前日早上於青山灣避風塘舉行，比賽期間疑有兩艘龍舟相撞。根據網上片段，參賽健兒聽鳴笛一響，即按鑼鼓節拍用力划槳。未幾畫面左邊一艘掛着3號旗幟的龍舟突然偏離航道向右，並高速撼向另一龍舟，船頭直剷向另一龍舟的兩名男子，其中一名被撞男子欲用手阻擋，惟被船頭擊中胸口，一度橫臥，險些墮海。事主事後以粗言大罵對方，其後繼續比賽。直至賽事結束，他再度站起，回頭指罵。

質疑撞人後續扒 罔顧安全

龍舟教練霍志文稱，涉事龍舟的舵手及鼓手經驗不足導致意外，與風速、水流等因素無關。他稱3號龍舟尾端控制方向的舵手及掌控節奏的鼓手，目睹龍船幾乎撞上時有責任向槳手喊停，槳手繼而利用木槳壓水令船停航。他質疑為何涉事龍舟撞船後不停下糾正航道再前進，反繼續扒，行為罔顧安全。他估計涉事龍舟望勝出比賽，但強調玩龍舟團隊安全非常重要，「輸贏唔緊要」。

霍曾以舵手身分到內地參加比賽遇上同類事故，在旁邊的船即將擊中尾方槳手之際，他即時大喊「你瞓低」，其後自己再蹲下避過對方船頭。他認為是次被撞龍舟的舵手同樣經驗不足，未及反應。他說涉事船為「中龍」，連同舵手及鼓手共22人，他稱「龍船快過馬」，被撞槳手無大礙屬「好彩」。

相關字詞﹕青山灣避風塘 撞龍舟 屯門

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