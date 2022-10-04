結交一年 「假公安」哄內地女扮被綁勒索 事主原浪費警力被捕 獲無條件釋放離港

訛稱導致16人受騙 索25萬

西九龍重案組一隊高級督察羅啟賢表示，上月30日晚接獲身處內地女子報案，懷疑在港讀書18歲女兒遭綁架，「綁匪」提供相片顯示女兒遭禁錮受傷，要求繳付500萬人民幣贖金。西九龍重案組接手調查後相信鄒姓同學當日下午與監護人分開後失聯，翻查閉路電視發現事主早前入住旺角區一間酒店，短暫逗留後離開，獨自在街上流連，當時有理由懷疑屬「自編自導自演」，以涉浪費警力拘捕。警方追查發現她實為電騙受害人，決定無條件釋放。

鄒同學去年8月中收到偽冒衛生署電話，稱她因曾身處高風險地區須接受調查，她提交個人資料後，有自稱上海公安官員的騙徒指控她涉內地刑事案件，要求再交資料。騙徒8月尾聲稱初步調查顯示她因未有妥善管理個人資料，遭犯罪集團盜用資料導致16人受騙，要求返內地調查，惟因她在港讀書，要求交25萬保證金並在手機安裝監控軟件。

父母悉騙局辦退學

續游說扮被綁「引出壞人」

鄒的父母近日得悉女兒被騙後，安排她辦退學手續並返內地，但騙徒以花言巧語游說鄒以特務身分協助「內地公安」偵查罪案以「彌補過錯」，她上周五再收騙徒電話，為證清白參與上海公安「秘密行動」，被指示用後備電話及儲值電話卡自拍禁錮毆打片段及預錄報平安語音，並用茄汁扮血迹，與騙徒引出「壞人」。

被問為何上當及不求助，鄒同學在警方訪談片段解釋對方訛稱讓她「將功補過」，協助警方查案並要求保密，她相信騙徒說話及拍片可助警方引出犯罪團伙。「失蹤」的22小時內，騙徒要求她不斷換位置且不可聯繫別人，直至警方在街上尋獲她，展示她拍攝的禁錮照片及影片並播放騙徒勒索母親的錄音，她才發現被騙。

騙徒曾出示公文 漸信為朋友

鄒同學昨離港前現身記招親述遭遇，說騙徒曾出示公文、警員編號及拘捕令，兩人曾視像會面，對方讓她分享生活事情，兩人漸成朋友，「腦子就會不自主相信他所說的一切東西」。她希望來港讀書的同學及家人知道其經歷後能警覺，勿相信陌生人及隨意透露身分資料，一旦有問題要向朋友、家人及警方求助。

西九龍總區刑事總部警司鍾雅倫相信騙徒不在香港，花一年「放長線釣大魚」了解受害人性格，利用其內向弱點，編假故事使她自責並配合騙徒策略。去年西九龍總區接獲騙案中，87宗與假冒官員有關，涉內地來港學生或教職員，涉款7300萬元，而今年1至8月已有55宗同樣手法的案件，涉款6100萬元。