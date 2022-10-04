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首控反恐例另串謀殺警 13人交高院審

【明報專訊】2019年「12．8國際人權日」遊行前夕，警方在多處搜出手槍及子彈等武器，13人先後被捕，共被控12罪，包括串謀謀殺罪、《反恐條例》「對訂明標的的爆炸的禁制」罪，為首宗反修例案件引用《反恐條例》提控的案件。案件昨在東區裁判法院進行提訊日，裁判官劉淑嫻將所有被告交付至高等法院審理，各被告沒申請保釋，繼續還押。

13名被告案發時介乎19至33歲，包括「12港人」其中3人張俊富、張銘裕、嚴文謙，「3C維修工作室」老闆賴振邦，2019年涉在大埔開槍襲警的19歲青年蘇緯軒，本土民主前線前成員鍾雪瑩，以及黃振強、吳智鴻、彭軍壕、李家田、許湛榮、蔡凱明和陳玉龍。

除蔡凱明、陳玉龍及鍾雪瑩外，其餘10名被告被控《聯合國（反恐怖主義措施）條例》第11B條下的「對訂明標的的爆炸的禁制」罪，指稱他們在香港串謀林銘浩、梁正希、張健順（音譯）等人，非法及故意向特定目標送遞、放置或引爆兩個爆炸裝置，意圖導致他人死亡或遭受身體嚴重傷害。10人另被控一項「企圖導致爆炸或製造、存有炸藥意圖危害生命或財產」的交替控罪。

上述10人亦被控一項串謀謀殺罪，涉串謀謀殺警務人員。蔡凱明、陳玉龍及鍾雪瑩則涉意圖危害生命而管有槍械或彈藥、協助教唆製造爆炸品而意圖摧毁財產等罪。

【案件編號：ESCC 2693/19等】

（反修例風暴）

相關字詞﹕交付審判程序 國際人權日 12港人 串謀謀殺 反恐條例 反修例事件

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