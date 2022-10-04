倘沒人接手 梁家傑：公民黨將解散 現7執委全不續任 暫無人願接

公民黨秘書長梁嘉善表示，黨的去向仍然開放討論，目前正了解是否有黨友欲擔任執委。

年底換屆 秘書長：仍開放討論

梁：不積極邀黨友接任

梁家傑在家書表示，上月中的集思會約20人出席，執委會將繼續探討公民黨去向，並邀請黨友發表意見。對於公民黨的前途，梁向本報稱，大部分黨員沒有參與集思會，所以希望聆聽他們的意願，目前共識是「可能做的事，願擔當的人，缺一不可」，否則公民黨就會解散。他稱現屆執委全部不會留任，暫未聞有黨友欲接任，基於目前政治環境，亦不會積極邀請黨友出任執委。

公民黨執委會將於年底換屆，梁家傑稱若最終有黨友願意接任執委，屆時便會換屆，否則將處理解散程序，「睇唔到第三個可能性」。翻查公民黨章程，未見列明解散程序及門檻。梁家傑透露執委會正研究相關程序，強調最終將交由會員大會決定。至於是否支持解散，梁家傑稱不想表達個人傾向。

黨章未列解散程序 「正研究」

梁嘉善稱不希望武斷地處理黨的前途問題，現時仍開放讓黨友討論，稍後或會再舉行集思會或特別會員大會討論。對於一旦面臨解散，她會否留任執委，她未有明確回應，僅重申目前情况下她不會留任。公民黨本身以公司註冊，其章程提到若執委會出缺，將由現屆執委和支部主席組成「臨時執委會」。現時公民黨共有7名執委，除梁家傑和梁嘉善以外，還包括副主席（內務）賴仁彪、司庫蔡啟昇、梁兆新、容溟舟、黃鶴鳴。

蔡子強：泛民政黨或憂壓力轉移

中大政治與行政學系高級講師蔡子強認為，公民黨最近一兩年轉趨低調，若最終解散，實際影響不大，惟其他民主派政黨會感到「唇亡齒寒」，憂慮政治壓力轉移集中於他們身上。他說，公民黨及其領袖在國際社會具知名度，倘解散或引起國際關注本港政治情况。

公民黨於2006年3月成立，前身是關注政改的「四十五條關注組」，由中大政政系講座教授關信基擔任創黨主席，立法會前議員余若薇擔任創黨黨魁，創黨成員包括梁家傑、吳靄儀、湯家驊、張超雄、毛孟靜等，高峰時在立法會佔6個議席。

自《港區國安法》實施後，公民黨漸趨低調，立法會前議員楊岳橋、郭家麒、譚文豪，以及前區議員李予信去年因民主派初選案被起訴後退黨，其後發表公開信指公民黨「已經完成了歷史任務」，呼籲解散。