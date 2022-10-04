港聞

港聞一

推翻「表證不成立」後續審 官指無許可證不足以定罪 未證阻礙 奏《榮光》二胡翁罪脫

【明報專訊】六旬退休老翁涉在東涌街頭以二胡演奏《願榮光歸香港》，遭票控「沒有許可證而奏玩樂器」罪，他早前被裁定表證不成立及獲發500元訟費，惟4天後暫委裁判官談立豐自行提出覆核聆訊，指被告有舉證責任，改為裁定表證成立。老翁經審訊後，昨日在西九龍裁判法院被裁定罪名不成立。談官認為控方未有證明被告當時造成阻礙或滋擾，例如令他人繞路，未證被告在沒合理解釋下犯案。

被告：信法律公正

被告李解新（68歲）被裁定票控不成立後，即在庭上說「謝謝法官大人！」他離開法院時向記者表示「沒事沒事」，感謝傳媒關心，又說「相信法律公正」，香港「還是一國兩制」。

傳票指稱被告今年4月29日下午，在無合法權限或解釋、且無警務處長發出的許可證下，在東涌市中心巴士總站的行人路奏二胡。談官昨裁決時表示，被告作供一時稱曾使用擴音器，一時又否認，態度模稜兩可，並不可靠；反之，警員證供清晰，獲法庭接納。警員曾供稱被告拉二胡時佔用空間，少數途人駐足，以及在20米外清晰聽見奏樂。

不過談官強調，單單在街頭沒許可證而奏樂器，不足以定罪；本案爭議在於被告是否在無合法權限或解釋下演奏。談官說，根據案例，控方須證明被告造成滋擾或阻礙，例如被告演奏時有否路過途人掩耳、其所佔用路面多少面積、途人是否要繞道行出馬路等，惟控方在案中均沒提出相關證據，以證明被告行為造成阻礙或滋擾。

另涉多宗同類案候訊

談官續說，即使控方在盤問被告時曾提到有等候巴士的市民排隊「打蛇餅」，但沒就此向警員提問，故拒納控方相關證供，認為控方未能在毫無合理疑點下舉證，裁定被告罪名不成立。

另外，被告就街頭演奏曾牽涉多宗票控，包括他前年在元朗演奏，其後控方不提證據起訴，傳票獲撤銷。另外他分別於今年6月及8月在大圍站外，以及8月至9月3次在旺角東站外涉演奏二胡，亦遭票控相同控罪，該些案件均待本案裁決後，分別於10月31日及11月17日再訊。

【案件編號：WKS 7238/22】

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕沒有許可證而奏玩樂器票控 願榮光歸香港 退休人士 二胡

上 / 下一篇新聞

倘沒人接手 梁家傑：公民黨將解散 現7執委全不續任 暫無人願接
倘沒人接手 梁家傑：公民黨將解散 現7執委全不續任 暫無人願接
首控反恐例另串謀殺警 13人交高院審
首控反恐例另串謀殺警 13人交高院審
刺警案梁健輝死因聆訊11．30開
刺警案梁健輝死因聆訊11．30開
結交一年 「假公安」哄內地女扮被綁勒索 事主原浪費警力被捕 獲無條件釋放離港
結交一年 「假公安」哄內地女扮被綁勒索 事主原浪費警力被捕 獲無條件釋放離港
屯門龍舟賽「撞船」 槳手遭撼胸險墮海
屯門龍舟賽「撞船」 槳手遭撼胸險墮海
屯馬線供電組件故障一度停駛 田北辰質疑久停恐另有因
屯馬線供電組件故障一度停駛 田北辰質疑久停恐另有因
官不排除雨水冲回靶場 槍會未清妥彈藥罪脫
官不排除雨水冲回靶場 槍會未清妥彈藥罪脫
涉港鐵四摸少女腿 中醫：怕染疫沒握扶手
涉港鐵四摸少女腿 中醫：怕染疫沒握扶手
國安法納機構「服務標準」一年 社福界紛辦國安培訓 社工認自我審查
國安法納機構「服務標準」一年 社福界紛辦國安培訓 社工認自我審查
大狀助機構辦培訓 指多憂被服務對象牽連
大狀助機構辦培訓 指多憂被服務對象牽連
原控暴動 遊行私了律師 3男改認集結傷人
原控暴動 遊行私了律師 3男改認集結傷人
再有國旗區旗疑被扯下
再有國旗區旗疑被扯下
政府昨向大學科研機構簡介 載荷專家選拔 應科院10多人欲參加
政府昨向大學科研機構簡介 載荷專家選拔 應科院10多人欲參加
被問持BNO合格否 孫東：須交評委會
被問持BNO合格否 孫東：須交評委會
註冊港式紅白藍格布 續蘇格蘭情意結
註冊港式紅白藍格布 續蘇格蘭情意結
匡智會稱虐兒指控失實 指松嶺二校家長准紮手
匡智會稱虐兒指控失實 指松嶺二校家長准紮手
轉數快付款將擴至康體訂場泊車
轉數快付款將擴至康體訂場泊車
六旬僱主認襲菲傭 聞還押愕然呼「吓？」
六旬僱主認襲菲傭 聞還押愕然呼「吓？」
研究：九成人誤解流產因長期壓力 65%以為劇烈運動直接有關 學者倡加強生育認知
研究：九成人誤解流產因長期壓力 65%以為劇烈運動直接有關 學者倡加強生育認知
月中「抗疫千日」 何栢良促撤安心不限聚
月中「抗疫千日」 何栢良促撤安心不限聚
港大研究：入院初期服新冠口服藥 死亡率降逾半
港大研究：入院初期服新冠口服藥 死亡率降逾半
限用現金兩周 更珍惜「一手交一手」情味
限用現金兩周 更珍惜「一手交一手」情味
埋站九巴撞九巴7傷
埋站九巴撞九巴7傷
大灣區GBA新聞：中央撐南沙予科研人才通關便利 支持跨境科研物資自由流動
大灣區GBA新聞：中央撐南沙予科研人才通關便利 支持跨境科研物資自由流動
大灣區GBA新聞：港1/4律師未夠資歷 陳澤銘倡灣區執業試降門檻
大灣區GBA新聞：港1/4律師未夠資歷 陳澤銘倡灣區執業試降門檻
灣區手記：港式診療 ／文：尚東美
灣區手記：港式診療 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】紅姑訪喵坊 讚良心企業 稱政府政策落後 靠民間推動
【Emily】紅姑訪喵坊 讚良心企業 稱政府政策落後 靠民間推動
【Emily】foodpanda伙WWF推重用餐盒計劃
【Emily】foodpanda伙WWF推重用餐盒計劃
【Emily】巡房委商場公廁 顏汶羽批監管不力
【Emily】巡房委商場公廁 顏汶羽批監管不力
【Emily】爆眼女移居加國 拍片稱生活已安頓
【Emily】爆眼女移居加國 拍片稱生活已安頓
【Emily】江玉歡跟婆婆執紙皮 賣得10蚊
【Emily】江玉歡跟婆婆執紙皮 賣得10蚊