推翻「表證不成立」後續審 官指無許可證不足以定罪 未證阻礙 奏《榮光》二胡翁罪脫

被告：信法律公正

被告李解新（68歲）被裁定票控不成立後，即在庭上說「謝謝法官大人！」他離開法院時向記者表示「沒事沒事」，感謝傳媒關心，又說「相信法律公正」，香港「還是一國兩制」。

傳票指稱被告今年4月29日下午，在無合法權限或解釋、且無警務處長發出的許可證下，在東涌市中心巴士總站的行人路奏二胡。談官昨裁決時表示，被告作供一時稱曾使用擴音器，一時又否認，態度模稜兩可，並不可靠；反之，警員證供清晰，獲法庭接納。警員曾供稱被告拉二胡時佔用空間，少數途人駐足，以及在20米外清晰聽見奏樂。

不過談官強調，單單在街頭沒許可證而奏樂器，不足以定罪；本案爭議在於被告是否在無合法權限或解釋下演奏。談官說，根據案例，控方須證明被告造成滋擾或阻礙，例如被告演奏時有否路過途人掩耳、其所佔用路面多少面積、途人是否要繞道行出馬路等，惟控方在案中均沒提出相關證據，以證明被告行為造成阻礙或滋擾。

另涉多宗同類案候訊

談官續說，即使控方在盤問被告時曾提到有等候巴士的市民排隊「打蛇餅」，但沒就此向警員提問，故拒納控方相關證供，認為控方未能在毫無合理疑點下舉證，裁定被告罪名不成立。

另外，被告就街頭演奏曾牽涉多宗票控，包括他前年在元朗演奏，其後控方不提證據起訴，傳票獲撤銷。另外他分別於今年6月及8月在大圍站外，以及8月至9月3次在旺角東站外涉演奏二胡，亦遭票控相同控罪，該些案件均待本案裁決後，分別於10月31日及11月17日再訊。

【案件編號：WKS 7238/22】

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