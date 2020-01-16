港聞

港聞二

大灣區GBA新聞：港1/4律師未夠資歷 陳澤銘倡灣區執業試降門檻

【明報專訊】今年起港澳律師可憑證在大灣區內地9市執業，但參加執業試須至少有5年執業經驗。多名律師提議放寬5年門檻及業務範圍，以吸引更多年輕律師到灣區。

律師倡放寬業務範圍

「粵港澳大灣區律師執業與跨境法律服務」研討會早前在網上舉行，最高法院、司法部、廣東省律師協會、香港律政司及粵港澳多間大學的專家學者出席。剛取得大灣區律師執業資格的澳門律師鄺玉球表示，她代理的內地首宗案件7月中在南沙法院完成授權見證，當日她在澳門，當事人在香港，法官則在廣州，三地通過連線，「不到10分鐘就完成了委託手續，十分方便」。

以往港澳當事人委託律師參加內地訴訟，必須辦理公證和轉遞，費用高、耗時長。鄺表示，在授權當日她便收到了法院文件，形容法院辦公高效。鄺玉球又指出，現時港澳律師限於代理涉港澳灣區元素的案件，期望未來可放寬有關限制，例如依據年資設分級制，讓在內地執業較久的律師可參與其他民商案。

三成律師企業工作無法報考

會上多名律師談及放寬執業試資格的問題。香港律師會會長陳澤銘稱，在全港逾1.2萬名律師中，5年資歷以下的佔25%，均無法報考；也有超過三成律師在企業內部工作，同樣無法參與，提議可放寬有關門檻。

本港智庫「一國兩制青年論壇」創辦人何建宗提到，很多法學學生在各法域間掙扎，不知道如何抉擇。他舉例，智庫一名女生先在內地讀法學，其後在港大讀法律，並同時取得兩地執業資格，最後去了紐約發展。「她會疑惑，在香港考了JD（法律博士），是否等於多年來在內地的付出是白費？」他期望灣區執業考試上軌道後，能放寬有關報考資格，在大學亦增加宣傳，讓更多年輕人了解發展前景。

相關字詞﹕陳澤銘 港澳律師 大灣區

上 / 下一篇新聞

推翻「表證不成立」後續審 官指無許可證不足以定罪 未證阻礙 奏《榮光》二胡翁罪脫
推翻「表證不成立」後續審 官指無許可證不足以定罪 未證阻礙 奏《榮光》二胡翁罪脫
倘沒人接手 梁家傑：公民黨將解散 現7執委全不續任 暫無人願接
倘沒人接手 梁家傑：公民黨將解散 現7執委全不續任 暫無人願接
首控反恐例另串謀殺警 13人交高院審
首控反恐例另串謀殺警 13人交高院審
刺警案梁健輝死因聆訊11．30開
刺警案梁健輝死因聆訊11．30開
結交一年 「假公安」哄內地女扮被綁勒索 事主原浪費警力被捕 獲無條件釋放離港
結交一年 「假公安」哄內地女扮被綁勒索 事主原浪費警力被捕 獲無條件釋放離港
屯門龍舟賽「撞船」 槳手遭撼胸險墮海
屯門龍舟賽「撞船」 槳手遭撼胸險墮海
屯馬線供電組件故障一度停駛 田北辰質疑久停恐另有因
屯馬線供電組件故障一度停駛 田北辰質疑久停恐另有因
官不排除雨水冲回靶場 槍會未清妥彈藥罪脫
官不排除雨水冲回靶場 槍會未清妥彈藥罪脫
涉港鐵四摸少女腿 中醫：怕染疫沒握扶手
涉港鐵四摸少女腿 中醫：怕染疫沒握扶手
國安法納機構「服務標準」一年 社福界紛辦國安培訓 社工認自我審查
國安法納機構「服務標準」一年 社福界紛辦國安培訓 社工認自我審查
大狀助機構辦培訓 指多憂被服務對象牽連
大狀助機構辦培訓 指多憂被服務對象牽連
原控暴動 遊行私了律師 3男改認集結傷人
原控暴動 遊行私了律師 3男改認集結傷人
再有國旗區旗疑被扯下
再有國旗區旗疑被扯下
政府昨向大學科研機構簡介 載荷專家選拔 應科院10多人欲參加
政府昨向大學科研機構簡介 載荷專家選拔 應科院10多人欲參加
被問持BNO合格否 孫東：須交評委會
被問持BNO合格否 孫東：須交評委會
註冊港式紅白藍格布 續蘇格蘭情意結
註冊港式紅白藍格布 續蘇格蘭情意結
匡智會稱虐兒指控失實 指松嶺二校家長准紮手
匡智會稱虐兒指控失實 指松嶺二校家長准紮手
轉數快付款將擴至康體訂場泊車
轉數快付款將擴至康體訂場泊車
六旬僱主認襲菲傭 聞還押愕然呼「吓？」
六旬僱主認襲菲傭 聞還押愕然呼「吓？」
研究：九成人誤解流產因長期壓力 65%以為劇烈運動直接有關 學者倡加強生育認知
研究：九成人誤解流產因長期壓力 65%以為劇烈運動直接有關 學者倡加強生育認知
月中「抗疫千日」 何栢良促撤安心不限聚
月中「抗疫千日」 何栢良促撤安心不限聚
港大研究：入院初期服新冠口服藥 死亡率降逾半
港大研究：入院初期服新冠口服藥 死亡率降逾半
限用現金兩周 更珍惜「一手交一手」情味
限用現金兩周 更珍惜「一手交一手」情味
埋站九巴撞九巴7傷
埋站九巴撞九巴7傷
大灣區GBA新聞：中央撐南沙予科研人才通關便利 支持跨境科研物資自由流動
大灣區GBA新聞：中央撐南沙予科研人才通關便利 支持跨境科研物資自由流動
灣區手記：港式診療 ／文：尚東美
灣區手記：港式診療 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】紅姑訪喵坊 讚良心企業 稱政府政策落後 靠民間推動
【Emily】紅姑訪喵坊 讚良心企業 稱政府政策落後 靠民間推動
【Emily】foodpanda伙WWF推重用餐盒計劃
【Emily】foodpanda伙WWF推重用餐盒計劃
【Emily】巡房委商場公廁 顏汶羽批監管不力
【Emily】巡房委商場公廁 顏汶羽批監管不力
【Emily】爆眼女移居加國 拍片稱生活已安頓
【Emily】爆眼女移居加國 拍片稱生活已安頓
【Emily】江玉歡跟婆婆執紙皮 賣得10蚊
【Emily】江玉歡跟婆婆執紙皮 賣得10蚊