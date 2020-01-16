大灣區GBA新聞：港1/4律師未夠資歷 陳澤銘倡灣區執業試降門檻

律師倡放寬業務範圍

「粵港澳大灣區律師執業與跨境法律服務」研討會早前在網上舉行，最高法院、司法部、廣東省律師協會、香港律政司及粵港澳多間大學的專家學者出席。剛取得大灣區律師執業資格的澳門律師鄺玉球表示，她代理的內地首宗案件7月中在南沙法院完成授權見證，當日她在澳門，當事人在香港，法官則在廣州，三地通過連線，「不到10分鐘就完成了委託手續，十分方便」。

以往港澳當事人委託律師參加內地訴訟，必須辦理公證和轉遞，費用高、耗時長。鄺表示，在授權當日她便收到了法院文件，形容法院辦公高效。鄺玉球又指出，現時港澳律師限於代理涉港澳灣區元素的案件，期望未來可放寬有關限制，例如依據年資設分級制，讓在內地執業較久的律師可參與其他民商案。

三成律師企業工作無法報考

會上多名律師談及放寬執業試資格的問題。香港律師會會長陳澤銘稱，在全港逾1.2萬名律師中，5年資歷以下的佔25%，均無法報考；也有超過三成律師在企業內部工作，同樣無法參與，提議可放寬有關門檻。

本港智庫「一國兩制青年論壇」創辦人何建宗提到，很多法學學生在各法域間掙扎，不知道如何抉擇。他舉例，智庫一名女生先在內地讀法學，其後在港大讀法律，並同時取得兩地執業資格，最後去了紐約發展。「她會疑惑，在香港考了JD（法律博士），是否等於多年來在內地的付出是白費？」他期望灣區執業考試上軌道後，能放寬有關報考資格，在大學亦增加宣傳，讓更多年輕人了解發展前景。