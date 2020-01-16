大灣區GBA新聞：中央撐南沙予科研人才通關便利 支持跨境科研物資自由流動

明報記者 林迎

海關總署今年9月7日發布《海關總署支持前海深港現代服務業合作區全面深化改革開放若干措施》，不到半個月再發《海關總署支持廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作若干措施》（以下簡稱「16條」）。對比而言，兩份文件均有提到支持海關健康申報信息與廣東省「粵康碼」、香港「港康碼」信息共享、結果互認、新冠疫情聯防；不過，給予前海的措施便利更多是服務港人港企，而對南沙的支持更側重口岸物流、跨境電商和貿易服務。

在支持跨境科研物資自由流動方面，海關總署支持前海和南沙兩地以「白名單」制度管理生物醫藥研發用物品，授權深圳海關作檢疫審批，對滿足生物安全管控要求的，採取非侵擾式查驗並免於取樣送檢；南沙方面則對於港澳科研機構因科研、測試、認證檢查所需的產品和樣品，可憑市場監管部門發出的《免予辦理強制性產品認證證明》加快驗放。

爭遊艇自由行落地 客運港拓航線

「16條」中提到，要便利粵港澳人員往來，對享受國家高層次留學人才和海外科技專家待遇的科研人員及其行李物品給予通關便利。文件未有說明具體操作細節，而據過往內地公布的政策，曾研究過內地科研人員赴港簽注及外籍人才往返內地簽證便利等。「16條」亦稱會爭取遊艇自由行政策全面落地南沙，支持南沙客運港拓展航線，探索在南沙公立醫院展開跨境轉診合作。此外，亦支持內地臨牀急需藥品、醫療器械便利通關，推動與香港電子證書合作安排，對內地供港禽肉、豬肉等肉類產品獸醫衛生證書，實施電子證書數據傳輸。

支持口岸發展貨物「一站式」通關查驗

南沙接通中歐班列和南沙港，在綜合保稅區內更可直通廣州白雲機場，是海陸空聯運的重要物流樞紐，因此，「16條」亦支持南沙口岸發展貨物「一站式」通關查驗模式，發展貨物集拼、分撥業務，完善跨境電商出口倉儲、退貨服務等。