港聞

港聞二

大灣區GBA新聞：中央撐南沙予科研人才通關便利 支持跨境科研物資自由流動

【明報專訊】國家海關總署繼早前發文支持前海後，再印發《海關總署支持廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作若干措施》，給予南沙通關措施的優待，當中提到支持跨境科研物資自由流動，對享受國家高層次留學人才和海外科技專家待遇的科研人員及其行李物品，給予通關便利。

明報記者 林迎

海關總署今年9月7日發布《海關總署支持前海深港現代服務業合作區全面深化改革開放若干措施》，不到半個月再發《海關總署支持廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作若干措施》（以下簡稱「16條」）。對比而言，兩份文件均有提到支持海關健康申報信息與廣東省「粵康碼」、香港「港康碼」信息共享、結果互認、新冠疫情聯防；不過，給予前海的措施便利更多是服務港人港企，而對南沙的支持更側重口岸物流、跨境電商和貿易服務。

在支持跨境科研物資自由流動方面，海關總署支持前海和南沙兩地以「白名單」制度管理生物醫藥研發用物品，授權深圳海關作檢疫審批，對滿足生物安全管控要求的，採取非侵擾式查驗並免於取樣送檢；南沙方面則對於港澳科研機構因科研、測試、認證檢查所需的產品和樣品，可憑市場監管部門發出的《免予辦理強制性產品認證證明》加快驗放。

爭遊艇自由行落地 客運港拓航線

「16條」中提到，要便利粵港澳人員往來，對享受國家高層次留學人才和海外科技專家待遇的科研人員及其行李物品給予通關便利。文件未有說明具體操作細節，而據過往內地公布的政策，曾研究過內地科研人員赴港簽注及外籍人才往返內地簽證便利等。「16條」亦稱會爭取遊艇自由行政策全面落地南沙，支持南沙客運港拓展航線，探索在南沙公立醫院展開跨境轉診合作。此外，亦支持內地臨牀急需藥品、醫療器械便利通關，推動與香港電子證書合作安排，對內地供港禽肉、豬肉等肉類產品獸醫衛生證書，實施電子證書數據傳輸。

支持口岸發展貨物「一站式」通關查驗

南沙接通中歐班列和南沙港，在綜合保稅區內更可直通廣州白雲機場，是海陸空聯運的重要物流樞紐，因此，「16條」亦支持南沙口岸發展貨物「一站式」通關查驗模式，發展貨物集拼、分撥業務，完善跨境電商出口倉儲、退貨服務等。

相關字詞﹕通關 科研物資 南沙 海關總署 大灣區

上 / 下一篇新聞

推翻「表證不成立」後續審 官指無許可證不足以定罪 未證阻礙 奏《榮光》二胡翁罪脫
推翻「表證不成立」後續審 官指無許可證不足以定罪 未證阻礙 奏《榮光》二胡翁罪脫
倘沒人接手 梁家傑：公民黨將解散 現7執委全不續任 暫無人願接
倘沒人接手 梁家傑：公民黨將解散 現7執委全不續任 暫無人願接
首控反恐例另串謀殺警 13人交高院審
首控反恐例另串謀殺警 13人交高院審
刺警案梁健輝死因聆訊11．30開
刺警案梁健輝死因聆訊11．30開
結交一年 「假公安」哄內地女扮被綁勒索 事主原浪費警力被捕 獲無條件釋放離港
結交一年 「假公安」哄內地女扮被綁勒索 事主原浪費警力被捕 獲無條件釋放離港
屯門龍舟賽「撞船」 槳手遭撼胸險墮海
屯門龍舟賽「撞船」 槳手遭撼胸險墮海
屯馬線供電組件故障一度停駛 田北辰質疑久停恐另有因
屯馬線供電組件故障一度停駛 田北辰質疑久停恐另有因
官不排除雨水冲回靶場 槍會未清妥彈藥罪脫
官不排除雨水冲回靶場 槍會未清妥彈藥罪脫
涉港鐵四摸少女腿 中醫：怕染疫沒握扶手
涉港鐵四摸少女腿 中醫：怕染疫沒握扶手
國安法納機構「服務標準」一年 社福界紛辦國安培訓 社工認自我審查
國安法納機構「服務標準」一年 社福界紛辦國安培訓 社工認自我審查
大狀助機構辦培訓 指多憂被服務對象牽連
大狀助機構辦培訓 指多憂被服務對象牽連
原控暴動 遊行私了律師 3男改認集結傷人
原控暴動 遊行私了律師 3男改認集結傷人
再有國旗區旗疑被扯下
再有國旗區旗疑被扯下
政府昨向大學科研機構簡介 載荷專家選拔 應科院10多人欲參加
政府昨向大學科研機構簡介 載荷專家選拔 應科院10多人欲參加
被問持BNO合格否 孫東：須交評委會
被問持BNO合格否 孫東：須交評委會
註冊港式紅白藍格布 續蘇格蘭情意結
註冊港式紅白藍格布 續蘇格蘭情意結
匡智會稱虐兒指控失實 指松嶺二校家長准紮手
匡智會稱虐兒指控失實 指松嶺二校家長准紮手
轉數快付款將擴至康體訂場泊車
轉數快付款將擴至康體訂場泊車
六旬僱主認襲菲傭 聞還押愕然呼「吓？」
六旬僱主認襲菲傭 聞還押愕然呼「吓？」
研究：九成人誤解流產因長期壓力 65%以為劇烈運動直接有關 學者倡加強生育認知
研究：九成人誤解流產因長期壓力 65%以為劇烈運動直接有關 學者倡加強生育認知
月中「抗疫千日」 何栢良促撤安心不限聚
月中「抗疫千日」 何栢良促撤安心不限聚
港大研究：入院初期服新冠口服藥 死亡率降逾半
港大研究：入院初期服新冠口服藥 死亡率降逾半
限用現金兩周 更珍惜「一手交一手」情味
限用現金兩周 更珍惜「一手交一手」情味
埋站九巴撞九巴7傷
埋站九巴撞九巴7傷
大灣區GBA新聞：港1/4律師未夠資歷 陳澤銘倡灣區執業試降門檻
大灣區GBA新聞：港1/4律師未夠資歷 陳澤銘倡灣區執業試降門檻
灣區手記：港式診療 ／文：尚東美
灣區手記：港式診療 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】紅姑訪喵坊 讚良心企業 稱政府政策落後 靠民間推動
【Emily】紅姑訪喵坊 讚良心企業 稱政府政策落後 靠民間推動
【Emily】foodpanda伙WWF推重用餐盒計劃
【Emily】foodpanda伙WWF推重用餐盒計劃
【Emily】巡房委商場公廁 顏汶羽批監管不力
【Emily】巡房委商場公廁 顏汶羽批監管不力
【Emily】爆眼女移居加國 拍片稱生活已安頓
【Emily】爆眼女移居加國 拍片稱生活已安頓
【Emily】江玉歡跟婆婆執紙皮 賣得10蚊
【Emily】江玉歡跟婆婆執紙皮 賣得10蚊