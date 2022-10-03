首期消費券逾1/3人首月用完 陳茂波：振經濟效果顯著

陳茂波昨日發表網誌表示，約636萬名市民已獲發第二期消費券，為零售及餐飲市道即時注入150億元的消費力，加上正值國慶節和重陽假期，認為節日氣氛有助增加市民消費意欲。

零售銷貨值按年跌0.1％ 稱按月比較有增長

他稱，雖然消費券可發揮短期提振作用，但零售市道始終受經濟大環境影響，今年以來環球局勢多變、地緣政治緊張、供應鏈未及恢復、通脹高企、海外主要央行連番大幅加息，市場擔心環球經濟或衰退，本港股市及樓市受壓，外圍因素及本地疫情揮之不去，拖累本地經濟活動復常和市民消費，加上高基數效應，日前公布的8月零售業銷貨價值按年跌0.1%，但經季節性調整後按月比較，8月仍有增長，可見消費券對疲弱的零售市道已發揮支撐作用。

陳茂波又稱，​​中共二十大將謀劃未來5年甚至更長時期中國共產黨和國家發展的目標任務、大政方針和行動綱領。他說，國家的堅實支持，對香港未來持續成功非常重要，必須更深入認識黨和國家的發展籌劃，推動香港融入國家發展大局。