香格里拉客人資料外泄 稱已第一時間通報私隱署

【明報專訊】香格里拉集團上周五（30日）公布，今年5至7月客人資料庫外泄，涉及8間酒店客人資料，當中3間為本港酒店。個人資料私隱專員公署前日表示，上周四收到香格里拉（亞洲）有限公司通報，可能有逾29萬名本港客戶的個人資料受影響，對集團兩個多月後才向公署通報及通知客戶表示失望。香格里拉集團回覆本報查詢稱，調查過程中「已第一時間主動通報」公署，並提供調查詳情，又稱確認系統安全後，集團已立即向署方提交正式報告和聯絡受影響的客人。
香格里拉集團昨凌晨1時許回覆本報查詢稱，今年7月發現集團海外酒店的資訊科技網絡出現未經授權的活動，已即時委聘網路安全專家全面檢查整個系統，調查中發現有客人資料受影響的地區，集團「都已通報當地監管機構」。
集團稱，調查過程中當初步掌握證據，發現香港3間酒店（港島香格里拉、香港嘉里酒店、九龍香格里拉）客人資料可能受影響時，「已第一時間主動通報」個人資料私隱專員公署，又向公署提供調查詳情，並說明集團在確保系統安全及控制事件影響方面所採取的措施。
私隱署：酒店月初口頭通知 月尾書面通報
個人資料私隱專員公署昨晚回覆本報稱，香格里拉集團於9月8日首次以電話方式口頭通知公署，有可能發生資料外泄事件，當時公署已要求香格里拉集團，如有香港客戶受影響，應盡快通知公署，而集團到9月29日晚上以書面向公署通報事件。
相關字詞﹕個人資料私隱專員公署 香格里拉集團