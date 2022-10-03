不適切居所調查：逾半單身非長者居近10年 抑鬱高兩倍

【明報專訊】基層市民對房屋需求殷切，香港社區組織協會調查顯示，有逾50%受訪單身非長者居於不適切居所近10年，壓力水平較居於適切居所者為高，住屋因素更是壓力來源。團體促請政府大幅增加單身非長者的公屋編配額以及取消年齡計分制，額外為長期獨居申請人加分等。
社協促增公屋配額撤年齡計分制
社區組織協會在今年6月至8月，以問卷訪問173名現正或曾居於不適切居所的單身非長者，當中約七成已申請或正申請公屋，輪候年期中位數是4.6年，最長已輪候18年。調查結果顯示，逾半受訪單身非長者居於不適切居所近10年，最長住了41年，又發現他們的抑鬱、焦慮及壓力水平，均高於居住在適切居所的住戶，當中抑鬱及焦慮水平高約2至3倍，他們的壓力來源主要是「住屋」，其次是「經濟」，租金佔入息比例中位數的30%至40%。
89%曾因住屋開支節衣縮食
現居不適切居所的受訪者中，整體約89%曾因住屋開支而節衣縮食；約80%人因租金昂貴、擔心被加租而普通或極度困擾，而居於適切居所的單身非長者僅20%人有上述困擾。
社協表示，實行配額計分制原意是理順公屋資源，但導致近4萬個單身非長者居住在不適切居所，促請政府大幅增加單身非長者的公屋編配額，並取消年齡計分制，額外為長期獨居申請人加分，以提高其上樓機會。社協又建議政府恆常化「N無津貼」，令單身非長者可受惠。