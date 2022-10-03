不適切居所調查：逾半單身非長者居近10年 抑鬱高兩倍

社協促增公屋配額撤年齡計分制

社區組織協會在今年6月至8月，以問卷訪問173名現正或曾居於不適切居所的單身非長者，當中約七成已申請或正申請公屋，輪候年期中位數是4.6年，最長已輪候18年。調查結果顯示，逾半受訪單身非長者居於不適切居所近10年，最長住了41年，又發現他們的抑鬱、焦慮及壓力水平，均高於居住在適切居所的住戶，當中抑鬱及焦慮水平高約2至3倍，他們的壓力來源主要是「住屋」，其次是「經濟」，租金佔入息比例中位數的30%至40%。

89%曾因住屋開支節衣縮食

現居不適切居所的受訪者中，整體約89%曾因住屋開支而節衣縮食；約80%人因租金昂貴、擔心被加租而普通或極度困擾，而居於適切居所的單身非長者僅20%人有上述困擾。

社協表示，實行配額計分制原意是理順公屋資源，但導致近4萬個單身非長者居住在不適切居所，促請政府大幅增加單身非長者的公屋編配額，並取消年齡計分制，額外為長期獨居申請人加分，以提高其上樓機會。社協又建議政府恆常化「N無津貼」，令單身非長者可受惠。