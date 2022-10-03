公務員學院：培訓減冗員 院長郭蔭庶否認整治公僕 工會指抗疫做到加零一

郭蔭庶昨接受港台節目《舊日的足跡》訪問，指出每個行業都有「搭順風車」的人，批評他們「只滿足於同樣待遇，但不想付出應有的努力」。他稱，學院的工作是透過培訓令優秀公務員佔大多數，減少不適合的冗員，對於冗員「可以救就救番佢」。不過，他同時強調不應「一竹篙打一船人」，認為很多公務員表現優秀、積極、投入和有心。

梁籌庭指出，現時公務員內部人手不足，日常工作以外仍要兼顧抗疫工作，工作量「排山倒海」，根本難以出現冗員。梁認為，公務員表現已做到「加零一」，郭蔭庶的言論打擊公務員付出，冀對方和其他高官了解前線公僕的實際工作環境。

郭蔭庶在節目上被問到公務員團隊的最大不足，他認為普遍公務員對國情的認識、對國家的認同感和國民身分認同均有不足。他稱，港英政府刻意隱沒近代史，不想港人對中國產生身分認同，加上近年地緣政治方面外國欲壓制中國發展，均導致這情况，學院將加強對公務員的國情培訓。

稱向外地學府取經 暫不考慮西方院校

郭蔭庶亦提到將會向外地學府取經，包括內地的國家行政學院、浦東幹部學院和外交學院，亦正尋求與新加坡的公務員學院和李光耀公共政策學院合作，但基於地緣政治考慮，暫時未有計劃與西方院校合作。他又表示，會找前官員、商界領袖，包括前特首林鄭月娥擔任講師。