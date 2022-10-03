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2022年10月3日星期一
港聞二
私人參建公營屋將重啟優化 加快上樓 施政報告料着墨 參考新世界私人居屋訂具體政策
習提「住大點」 港2萬公屋戶居住面積不達標
盤點歷次施政報告 梁振英提最多「房屋」
首期消費券逾1/3人首月用完 陳茂波：振經濟效果顯著
公務員學院：培訓減冗員 院長郭蔭庶否認整治公僕 工會指抗疫做到加零一
不適切居所調查：逾半單身非長者居近10年 抑鬱高兩倍
香格里拉客人資料外泄 稱已第一時間通報私隱署
男子疑塔門浮潛遇溺不治
家長投訴智障學生遭外套笠頭 長期紮手 松嶺二校涉虐兒 重案調查
幼兒中心全裝CCTV 社署研抽查最低要求
毒魚浮上岸 大浪灣兩泳客遭刺傷
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大灣區GBA新聞：內地創業賽講究科創 創業觀不同 港青輸蝕
濾水新技術 毋須濾膜助降成本
論文曾於科學期刊發表
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【Emily】國慶漢服秋遊 陳紹雄倡設「民族服裝日」
【Emily】旺角行人通道美化 鋪12幅灣區壁畫
【Emily】迪士尼重迎外國客 印度四口家遊園慶生
【Emily】樂富廣場有得玩新興運動
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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