幼兒中心全裝CCTV 社署研抽查最低要求

童樂居監察一年 可以縮短

增設幼兒照顧員 毋須註冊仍受監管

首階段檢討報告提出31項建議，其中新增建議社署對服務不達標的機構設立監察期，以考慮是否適合繼續提供受社署資助的服務，孫玉菡昨在無綫電視節目《講清講楚》透露，童樂居的監察期為一年，認為一年時間適合當局作出審視，但不排除日後可以縮短時間。

孫玉菡表示，現時留宿院舍的幼童當中，約三至四成有特殊需要，反映有需要增加照顧人手，例如引入更多護士及物理治療師。他表示，會增設幼兒照顧員一職，分擔幼兒工作員的工作，雖然幼兒照顧員毋須註冊但仍受監管，機構亦要監管及指導幼兒照顧員工作及成效。

孫：嚴肅跟進保良局虐兒案

孫玉菡又說，明白機構聘請人手並不容易，童樂居及保良局已動用自己資源提升人手比例，希望到中期政府資源到位時可以銜接。他又說，已找到一間大學合作，希望透過科技在閉路電視及早偵測職員不當行為。

被問到首階段報告建議實行時間表，孫玉菡在節目後表示，部分建議已落實，包括巡查新安排，也會盡快設立包括太平紳士在內的服務質素小組。至於會否懲罰保良局，他說會嚴肅跟進保良局嬰兒組懷疑虐兒個案，又稱個案是經社署採用新巡查辦法及抽查閉路電視片段而發現，但事件已交警方調查，此刻不適宜評論。