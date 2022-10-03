家長投訴智障學生遭外套笠頭 長期紮手 松嶺二校涉虐兒 重案調查

暫無人被捕 警方籲知情者聯絡

警方回覆查詢稱，8月24日接獲44歲女子報案，指懷疑在2014年至2022年6月期間，在大埔頌雅路一學校內有人不恰當對待其子及另外3名學生，現年介乎15至22歲。 新界北總區重案組人員正接手調查，案件暫列「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」，暫未有人被捕。警方呼籲知情者可致電3661 3370聯絡新界北總區重案組。

匡智松嶺第二校屬嚴重智障兒童學校，根據特殊學校概覽，該校有8班共57名學生，教師16人，另有19名專業人員包括護士及物理治療師等。根據傳媒報道該校家長的投訴，最近一宗發生於今年4月，一名學童因用手篤自己，被紮手最長兩小時而令前臂又紅又瘀；2018年一名學童被兩名教師按頭、被口水肩蓋臉及按實，禁止離開座位。2014至15年一名學童因發脾氣被兩名職員以外套笠頭至少10分鐘。

稱個別學童管理措施經書面同意

匡智會：已設小組調查 將嚴肅處理

匡智會回覆稱，對於匿名投訴所言的不當行為及學校行政管理、教學指控，以及家長關注學生私隱資料被不恰當披露等，法團校董會已成立「調查小組」深入調查，會與各持份者包括家長及教師溝通了解，嚴肅跟進調查。匡智會又解釋，個別學生會因情緒及自傷行為，需專業人士制訂個案管理治療計劃，舉例稱有學生無法控制情緒用力打臉，故需佩戴海綿手套，輔助措施是經醫生建議及家長書面同意才會實施；也有學生因家長要求而戴口水肩。匡智會稱，總括而言如有照顧人員處理不當，校方亦會嚴肅處理。

教局收多宗該校投訴 責成調查

教育局回覆，早前收到多宗涉及該校行政失當及學校人員不當處理學生的投訴，已責成辦學團體及學校跟進及提交調查報告，又表示據悉警方正跟進部分個案，故不宜進一步評論。