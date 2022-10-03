盤點歷次施政報告 梁振英提最多「房屋」

董建華1997年施政報告用了24段介紹以「安居」為題的房屋政策，研判當時住宅供應不穩，樓價升降無度，並定下年建8.5萬單位、10年內七成家庭自置居所和3年上樓的三大目標。曾蔭權未設房策的專題，亦無提重要措施。

梁振英設一章專述「房屋及土地供應」，共43段，任內推出「白居二」、改劃社區地、綠化地和推動填海等措施。林鄭月娥房策主要涉14個段落，將「綠置居」和「白居二」恆常化，推出港人「首置盤」和過渡房屋。

招國偉料新班子注重速度、建屋量

公屋聯會總幹事招國偉表示，首任特首董建華較有條件訂定較多宏觀規劃，香港房策在2002年轉變，曾蔭權政府在房屋市場中只扮演促進者角色，後來房屋問題嚴峻，梁振英和林鄭月娥較聚焦追趕供應，而林太亦有影響深遠的規劃，包括綠置居恆常化和調整居屋定價機制。他相信，李家超政府較注重建屋量和速度，亦很可能重啟私人參建模式，但未必有很大比例的新政策。

（施政報告˙房屋篇）