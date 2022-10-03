習提「住大點」 港2萬公屋戶居住面積不達標

國家主席習近平今年「七一講話」中說，「香港最大的民心」包括「盼望房子住得更寬敞一些」；去年港澳辦主任夏寶龍去年希望香港告別劏房、籠屋。

9萬戶住劏房 公屋寬敞戶5年增2萬

本研社：按目前進度 調遷需20至30年

現時公屋編配以人均居住面積不小於7平方米為標準，房署數字顯示，上年度人均居住面積小於7平方米的公屋戶有約2.07萬戶，當中3800戶居住面積更不足5.5平方米，但該年度只有902戶獲調遷改善居住面積，與前4個年度每年調遷約1000戶相若。公屋整體人均居住面積則由2012/13年度的13平方米，遞增至2021/22年度的13.6平方米。

劏房方面，最新長遠房屋策略估算全港有12萬戶居於環境欠佳單位，當中約9.22萬為劏房戶；據2016年中期人口統計報告，劏房戶人均居住面積中位數為6.6平方米。

公屋寬敞戶每年遞增，由2017年3月底的6.38萬宗，增至今年3月底的8.32萬宗，當中有約5120宗「優先處理寬敞戶」、約3.13萬宗「非優先處理寬敞戶」，而被納入為「優先處理寬敞戶」的住戶平均年期約為兩年。

陳劍青表示，按目前調遷進度，估計需20至30年才可調走所有住戶，進度緩慢，並批評政府為追趕建屋數字，興建較多小單位，縱容公屋「住得細」，做不到中央的期望。

招國偉倡重推房舍調換計劃

公屋聯會總幹事招國偉認為，公屋資源更多用作編配，令調遷資源減少，現有全長者寬敞戶調遷免租的措施個案不足100宗，建議可重推房舍調換計劃，容許租戶對調單位，部分寬敞戶或願意調往更接近家人的小單位，更好運用公屋資源。

房委會資助房屋小組主席黃碧如表示，私樓限呎措施未必可在公屋實行，因公屋輪候時間仍很長，限呎後會令單位數目減少。

（施政報告˙房屋篇）