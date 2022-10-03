私人參建公營屋將重啟優化 加快上樓 施政報告料着墨 參考新世界私人居屋訂具體政策

特首李家超首份《施政報告》據悉將有不同措施紓緩公屋輪候者壓力，包括重啟及優化私人參建模式，與過往私人參建居屋模式有別，擬參考新世界「私人居屋」，引入「漸進式供款」，並擬訂立具體政策，處理土地法定程序、資格審批及按揭擔保安排等。同時，政府亦研究統一興建過渡屋，再交非政府機構營運，以加快供應。

明報記者 區慧盈 曾偉龍

擬引入漸進式供款 對象包括超出居屋入息限額者

公屋一般申請者平均輪候時間最新達6年，為加快公營房屋供應，據悉《施政報告》將提出重啟私人參建公營房屋。政府將參考新世界位於元朗的全港首個非牟利私人資助房屋擬議項目，研究容許申請者可利用「漸進式供款」，訂立完整的私人參建資助房屋政策。項目涉及收地、計算補地價、申請資格審批由誰執行等問題，消息人士表示，上述問題不難解決，認為最重要建立一套行之有效的模式，又稱政府或參考目前房協的資助出售房屋項目，以市價三分之一補地價。消息人士又表示，政策有助增加置業階梯元素，目標對象包括超出居屋入息限額者。

政府1970年代曾推出私人參建居屋（PSPS），包括九龍灣麗晶花園和大角嘴富榮花園等，至2002年停建及中止。過去PSPS項目投標價低者得，部分單位質素參差，消息人士表示新私人參建模式下由私人發展商發展，可避免過往樓宇質素差的問題。

「過渡屋」將改名及放寬資助額 政府主導興建

除加快興建公屋，過渡屋亦有措施加快。有多個興建及營運過渡房屋的團體反映，項目預算緊張及不熟悉建屋工程，據悉，政府將主導興建，另設部門或團隊負責建造，「過渡性房屋」名稱亦將「改名換姓」，放寬資助額，以求短時間興建最多單位。據悉政府將加強打擊濫用公屋，以合理運用現有公屋資源，引入「外力」加快單位流轉。

房屋局長何永賢10月8日前將向特首提交土地及房屋供應的「百日報告」。據了解，政府將加快建屋流程中的部門交接，包括土地平整及處理渠務，理順部門運作，務求縮減至少約2至3個月建屋時間。

為釋除業界對組裝合成建築法（MiC）的疑慮，政府會為業界提供更清晰的MiC政策，房署會研究使用機電裝備合成法（MiMEP）等科技。

測量師：倘理順交接及配合MiC技術 料可縮時1年

立法會房屋事務委員會副主席梁文廣表示，政府2019年《施政報告》提出「土地共享先導」，至今反應及成效一般，若最終以私人參建模式取代土地共享，亦樂見其成，歡迎政府多管齊下增加房屋供應。

香港測量師學會前會長何鉅業稱，目前建屋前期工程花費約3至4年，若能理順部門間交接，如土拓署與房署同步做地基及樓宇設計工程，同時配合招標施工等工序，料可縮減約半年至9個月，配合標準化單位MiC技術，料整體可縮減1年至年半。

（施政報告˙房屋篇）

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