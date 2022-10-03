濾水新技術 毋須濾膜助降成本

明報記者 薛偉傑

攝影 黃志東

城市大學生物醫學工程系博士生陳俊均（圖）表示，濾膜、濾芯等傳統濾水技術在過濾直徑100微米或以上的微粒時，效率很高。但若過濾直徑50微米或以下微粒時，這些技術的效率和成本效益就會大跌。尤其是那些高密度濾膜很容易因為阻塞而不能運作，需經常更換，令運作成本大升。可是，近年令各國頭痛的「微塑膠」，部分直徑就只有幾微米至幾十微米。所以他們就構思能否不使用濾膜，改用其他技術，也可以從水中分離出這些細小的微粒。他們留意到，在醫學上，其實一直有使用一種「微流體晶片」（Microfluidic Chip）輔助診斷，例如從癌症病人的血液或尿液分離出癌細胞，以判斷病情等助人工受孕等。這些「微流體晶片」的運作原理、性能、耐用度和成本效益，都十分適合用來分離水中直徑50微米或以下的微粒。

無阻塞問題 可反覆使用

原來，當微粒在圓形和幼細的管道內隨液體旋轉流動時，會受到兩個力量牽引。第一股力量是「迪恩拖曳力」（Dean Drag Force），指向圓形外圍，普通人可以理解為離心力。另一股力量是「慣性升力」（Inertial Lift Force），其方向剛好和前者相反，指向圓形中央。

若事先知道那些微粒的大約直徑，便可以設計合適尺寸的管道和「微流體晶片」，令那些微粒受到的這兩股力量大致相等，從而保持在管道液體中的接近中央位置（以管道橫切面計）。最後，再在「微流體晶片」的出口處分流，將管道分為5條更幼管道。那些微粒便會自動被分離到接近中央位置的兩三條幼管道。這個現象稱為「慣性微流體粒子分離技術」。在醫學上，這種方法常被用來分離血液中的某些細胞。陳俊均覺得，這種技術其實也可以應用到水質研究和污水處理。他指出，這個方案的最大特點，是借助兩股力量的平衡分離液體中的微粒，而不是靠管道的孔徑比微粒更小來過濾。所以，原則上不會出現阻塞問題。

可分離直徑小至2微米微粒

若要清潔的話，只需使用小量清水和施加小許壓力，就可徹底清潔「微流體晶片」的管道，從而長時間重複使用。由於毋須頻繁更換耗材，這便可以令分離微粒的成本大幅降低。

陳俊均表示，他們曾試驗過用兩款「微流體晶片」分離水中的微粒。第一款管道橫切面闊500微米、高200微米（管道橫切面為長方形），可以從水中分離出直徑小至19微米的微粒。第二款「微流體晶片」較精細，其管道橫切面只闊50微米、高20微米，可以從水中分離出直徑小至2微米的微粒。這兩款「微流體晶片」都很容易生產。只需將平時為液態的聚合物「聚二甲基矽氧烷」（PDMS）倒入模具中，然後放入焗爐內，以60至70度加熱一至兩小時，再脫模便行。

其中，第一款「微流體晶片」可以用金屬模具製造。向金屬模具廠訂造每件金屬模具的收費為2000多元。第二款「微流體晶片」的管道相對較為精細，故不能使用金屬模具來製造，必須使用矽晶圓模具製造。不過，這些矽晶圓模具只需向微米級製程的晶圓廠訂造已經足夠有餘，毋須光顧納米級製程的晶圓廠。可以說，不用擔心被外國技術封鎖的問題。現時，他們是以200元訂購一片光刻菲林，然後借用城大實驗室內的舊款光刻機製造「微流體晶片」的矽晶圓模具，暫時連光顧晶圓廠費用也省掉。

最大的問題反而是，單單一枚「微流體晶片」只能讓很少污水通過，其處理能力十分有限。所以，若真的要應用於污水處理廠，就必須使用很多枚「微流體晶片」，以並行處理方式大幅提高從水中分離微粒的能力。

陳俊均表示，現時他和另一個同系博士生鄒商傑，以及碩士畢業生李嶼松，就正在研發這種設備，希望一至兩年後可以造出原型，開始污水處理試驗。城大生物醫學工程系助理教授邱美孌則從旁指導他們的研究工作。他們的構思，是那部設備除了以並行設計來大幅提高處理能力之外，還要非常自動化。例如將會內置電子顯微鏡，並且能夠自動量化微粒的數量。