大灣區GBA新聞：內地創業賽講究科創 創業觀不同 港青輸蝕

以共青團廣州市委員會聯合市委等20部門主辦的廣州青創杯為例，今年比賽針對港澳青年開設港澳賽區，得獎團隊將可獲推薦參加總決賽，其中列明重點關注新一代信息技術、智能與新能源汽車等新興產業的創意創業項目；另外，深圳前海粵港澳青年創新創業大賽亦列明，「初創團隊組別」參賽條件之一是「擁有科技創新成果」。

參加港澳台賽區競爭較小

在內地創辦餐飲品牌、今年獲評「大灣區傑出青年企業家」的李凱榮，近年於多個創業比賽中獲獎，現時身兼創業導師，幫助不少初到埗的低成本創業者申請資助。李指出，內地與香港對創業的觀念不同，「香港人是想做生意，做服裝品牌小本經營慢慢賣都算是，但內地人覺得要融資、上市才是做生意，寫商業計劃書也較進取和大膽」，有對比下香港團隊「好輸蝕」，幸而現時內地不少創業大賽均設港澳台賽區，競爭相對較小。

李凱榮又表示，香港創業比賽較重視一些具備實力的公司，但近年不論內地或香港均偏重創科，忽視文化產業或非技術含量的產業，後者即使入圍都可能競爭不過。他試過在內地參加一項創業比賽，本已獲晉級資格，但結果被勸退賽，「打電話來稱獎金可以照攞，但講明比賽只是給高科技的組別」。李慨嘆，近年地方政策跟國策走，「強調攻『卡脖子』技術，一打開就是高科技，問題是香港普通一個剛畢業的學生，又怎會懂如何製造晶片、治癌藥？」