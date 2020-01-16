大灣區GBA新聞：創業比賽贏百萬 3港青前海開咖啡店 獲免一年租 廉住人才公寓 省開支儲初創經驗

明報記者 沈燕媚

在夢工場，26歲的趙逸朗、王樂頤與24歲的黃紹棋是罕有的年輕港人面孔。他們是城大校友，去年在太平洋咖啡（Pacific Coffee）主辦的灣區創業培訓計劃中勝出，獲得100萬元創業基金，有機會實踐自己的創業點子「早C晚A」。這本是化妝品業界潮語，原指早上用維他命C、晚上用維他命A類護膚品，後被調侃為「早啡（Coffee）晚酒（Alcohol）」的生活方式。「我們好chill」，趙逸朗說，原本打算在香港開店，但因租金貴加上疫情影響開不成，「這邊（深圳）政策偏向前海，大灣區概念又煲得好大，個人沒什麼很強的立場，想試下探索」。

「早C晚A」模式 營造「好chill」空間

白天，大片落地玻璃窗讓顧客享受陽光與咖啡；夜幕降臨後，天花板上的燈箱一換色，咖啡店變身小酒館，但功能遠遠不止把酒言歡，「我們想做到一個切換場景和功能的社交空間，可以做沙龍，也可以做電影放映、足球直播」，趙介紹，店內設階梯座位增加互動，也許坐在台階上隔籬位的，就是即將識到的新朋友。

不過，3個「初哥」缺乏北上經驗，過去僅限於參加內地交流團和實習，單是在銀行開戶已是一大麻煩，「開完才知有些分行不能做跨境匯資金」。令人頭痛的還有內地人做事參差，「例如裝修，表面上看不會太差，但他們不會把事情做足100%」，趙逸朗指了指天花板上的鋼條，「之前差不多每條都是彎的，叫他（裝修工人）換又生氣。現在每日都叫他們補回一些細節，修理水龍頭之類」。

銀行開戶裝修感差異 準備「守一年」

由於北區夢工場處於啟用初期，人流較少，王樂頤表示，單靠園區生意支持都頗難捱，有心理準備要「守一年」。「外面望入來以為未開，現在做每個行動都『慳住用』」。幸而，因為是港人創業加上店舖有「港味」元素，他們獲夢工場一年免租優惠，還能申請入住步行10分鐘距離的人才公寓，面積500呎、月租2000元，兩房一廳有露台，家俬齊全，可以「拎包入住」。

「一人一套，好大，我在香港才住300呎，這裏還有自己的獨立房間」，王樂頤表示申請手續十分簡單，前海有專設櫃位處理，「填表再交齊社保便可，內地人申報後要等三四年，我們1個月就入住」。省租省住的優惠有助他們減少開支，令手上資金可以「慢慢搣」，所以3人打算目前先累積經驗，未來希望能做自家咖啡店品牌。

學用小紅書抖音 拉生意更拉朋友

省開支也要考慮增收入，在內地做年輕客群生意，小紅書和抖音都是必用平台。「氛圍感拉滿」、「最近刷爆的出片（出好照片）地」，這些「小紅書體」是他們試探的成果。「很資訊性地介紹行山、露營，會無人看。但你問『深圳行山有無人一齊？』那個post就有近10萬人閱讀」，王說，他們嘗試在內容上做到生活化，用玩的角度吸引人，「要告訴別人，這裏有靚仔、有好玩的，如何使用技巧和內容觸及更多人，也是試出來的」。

工作以外，三人還在小紅書上交友「拉群」，「因為園區沒有什麼香港人，多是港漂，不知道去哪裏認識」。他們很快在平台上約到內地朋友去廣州滑雪，感覺融入無大障礙，一群年輕人玩「與在港差不多，去咖啡店、酒吧，然後日日用美團叫外賣，已經很習慣」。