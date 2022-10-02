悼南丫海難 雷玉蓮：警安全為由不准撒溪錢燒香

稱「願生西方淨土中」標語被指煽動

雷昨晚8時許先後默哀和唸經，在雨中「三步一跪」，數名市民圍觀及獻花，10多名軍裝和便衣警員戒備，全程錄影。她引述警員稱，一幅印有「願生西方淨土中，九品蓮花為父母」標語或有煽動成分，可能引起群眾圍觀；她解釋只是用作悼念，警員隨後着她「要為自己負責」，未沒收標語。她又稱原打算有其他儀式，惟警員以公眾安全為由要求她不要撒溪錢和燒香，她只能放置鮮花和祭品，不明準則為何。雷昨晚9時許離開。

另外，本報昨報道，現時本港有49艘船獲豁免速度限制，其船長只需持生效至65歲的基本船長牌及兩年操作高速船經驗，不需考獲要求較高、每兩年續期的「類型級別證書」。

陳恆鑌同意增船長試 惟憂更缺新血

立法會交通事務委員會副主席陳恆鑌認為，如船長只考「大牌」即可駕船至65歲，其間完全不需覆核能力，並不妥當，同意可增設測試，惟目前已乏人入行，憂慮過嚴考核令入行意欲更低，需兼顧乘客安全及業界人手，另建議要求船長進修，了解行業最新要求及技術發展。

田北辰倡駕免限速船另考牌

實政圓桌田北辰則稱，船並非「話停就停」，駕快船對視力、船的熟練程度等要求絕對應更高，尤其此類船每日有大批市民乘坐。惟他稱應只要求獲航速豁免船船長考核，「唔駛逼晒啲人去考，佢唔考咪揸番慢」。

關注事件的沙田區議員周曉嵐認為，現行制度下即使沒經過所駕船的實務考試，又或已長期沒駕船，船長亦可重新駕快船，猶如「大開中門」，安全成疑。他將去信海事處要求解釋事件及盡早改善。

（南丫海難十年）