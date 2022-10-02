鄧炳強：國安法下 可自由表達愛國情懷

陳國基表示，香港有責任為國家實現富強而努力，而維持香港長期繁榮穩定、堅持全面準確貫徹一國兩制方針，「更是每個香港人應有義務」。他強調，政府定會確保一國兩制行穩致遠，堅定維護國家主權、安全和發展利益，「加強香港人對尊重和維護國家根本制度的自覺」。

商務及經濟發展局長丘應樺表示，會全力推動企業融入國家發展大局、鞏固香港的國際貿易中心地位，並致力拓展全球經貿網絡，包括爭取盡早加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）等。

文化體育及旅遊局長楊潤雄表示，定會以實踐香港發展成中外文化藝術交流中心為重點工作目標，並說好中國及香港故事。

卓永興讚國家發展「驚震世界」

各大學升旗 官員出席

政務司副司長卓永興和鄧炳強更特別上載自己在旗海下的照片，其中卓永興大讚國家發展「驚震世界」，舉例各省都有其電視台，中央電視台有26個免費頻道和17個付費頻道，包括5種外語，充分顯示國家實力、人才鼎盛。

另外，多間大學昨舉行升國旗儀式，包括港大、中大、理大、浸大、嶺大、教大、恒大及都會大學，其中理大邀請了律政司副司長張國鈞、楊潤雄、鄧炳強、民政及青年事務局長麥美娟、中聯辦教科部二級巡視員劉懋洲等官員出席，並由香港輔助警察隊升旗隊負責儀式。