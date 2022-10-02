豁免收費 燈柱掛國旗僅收一申請

房委收44申請 31邨掛

有民間團體去年國慶日前夕向路政署申請在燈柱掛國旗而被徵費，引來愛國陣營不滿，其後路政署因應特首李家超指示，制訂豁免機制，於回歸日及國慶日前後的指定期間，即9月15日至10月15日，以及6月15日至7月15日，掛國旗區旗等宣傳品可豁免收費。

路政署回覆本報表示，政府已安排在全港接近200條主要街道的燈柱掛節慶彩旗，署方亦收到一個民間團體申請，在葵青區個別路段的數十支燈柱上掛國旗，並豁免有關收費。曾就在路燈掛國旗需收費一事去信政府，要求交代收費原因的自由黨立法會議員李鎮強相信，民政專員今年已負責大部分慶祝活動，加上宣傳不足及掛燈柱的工程較繁複，因此較少團體申請，他建議日後可由政府統籌申請，以鼓勵各團體參與。

議員料申請少 因政府已負責慶祝

地政總署回覆稱，在各區預留共2100個指定展示點，供團體申請於國慶期間展示慶祝橫額，申請費用全免，現時大部分申請已批出。

房委會回覆表示，截至9月27日，接獲44份由議員辦事處、地區團體及其他政府部門的掛國旗區旗申請，涉及全港31個屋邨，獲批的申請人毋須繳費。

另外，警方前日接報葵青興芳路橫跨葵福路的天橋有19幅約1.5米乘1米的橫額懷疑被盜，同日拘捕一名56歲男子，涉嫌「盜竊」。