李家超國慶致辭陳港優勢 未提國安 重申抗疫不「躺平」 風險可控下保經濟活力

董建華連續兩年缺席

政府昨日早上在金紫荊廣場舉行國慶升旗儀式，並在會展舉行國慶酒會，3名前特首曾蔭權、梁振英及林鄭月娥都有攜眷出席。李家超在酒會致辭時表示，本港在開拓機遇和抵禦衝擊的關鍵時刻，「總有祖國作為堅強後盾」；今年初本港面對嚴峻疫情時，中央全力支援香港，「這些護港情切的中國速度和民族關懷，每個香港人都歷歷在目，不會忘記」。

籲對香港前景有信心

近期本港逐步放寬社交距離措施及入境措施，李家超重申政府在抗疫上不會「躺平」，在風險可控下盡量讓社會有最大的經濟活力，維持香港的國際競爭力。經歷反修例運動和至今長達兩年多的新冠疫情，商界以至市民都憂慮本港競爭力大減，李家超稱對香港前景充滿信心，呼籲大家都應該對香港前景有信心，稱香港有很多優勢，例如是全球最大人民幣離岸中心、資訊自由流通、稅制簡單等，「這些都是我們的自信所在，我們的競爭力所在」。

翻查林鄭月娥去年國慶酒會演辭，她最後提到，在國慶應更深刻體會到中央對堅持一國兩制的決心和對港人的關懷，並應以維護國家安全和確保愛國者治港的堅定立場，作出令國家安心的回應。李家超昨日在演辭中未有提及「國家安全」，他最後提到，其首份施政報告的籌備工作進入最後階段，並引述國家主席習近平去年引用《晏子春秋》中的「謀度於義者必得，事因於民者必成」，指他與團隊必不忘初心，「為市民謀幸福，為香港謀發展」。

一次提「一國兩制」

較林鄭去年4次少

李家超又提到，過去本港總能轉危為機的主因是一國兩制為香港長期繁榮穩定提供了最佳制度保障，較林太去年演辭中四度提及一國兩制為少。林太當時提到本港在《港區國安法》和新選制下，真正踏上一國兩制的正確軌道。

中聯辦、外交部駐港特派員公署、中央駐港國安公署、解放軍駐港部隊昨分別舉行國慶升旗儀式，其中外交部駐港特派員公署表示，將貫徹落實習近平關於港澳工作的指示，堅定理想信念，不斷開創涉港外交工作新局面。