紅會推總部參觀團 盼吸學生新血

學校半日課難辦捐血 學生佔比大跌

血液收集量下跌，年輕捐血者亦減少。據香港紅十字會2020/21年度年報，中心有9250名16至20歲捐血者，佔所有捐血者的4.4%，是各年齡層最低，比2019/20年度下跌一半。李卓廣解釋，學校轉為網課、半日課，中心難到校辦捐血活動；而受第五波疫情影響，今年有部分日子收集少於200包血，預計全年整體收血量會下跌超過一半以上，「大家要明白病人需求好大，特別是急症，還有定期輸血者，包括地中海貧血、血癌、癌症病人」。

疫下本年收血料跌逾半

坊間不時有傳言稱市民捐贈的血液會供內地人使用，即使中心曾澄清，但李卓廣稱，學生仍因擔心血液的用途而選擇不捐血，其次就是怕痛及不了解捐血流程。

為減少同學對捐血疑慮，中心10月除會派流動捐血車和宣傳車走訪各大學外，亦會推出「捐血見學團」供學校報名，讓學生參觀剛完成翻新的京士柏總部。職員會帶領學生走訪捐血流動車、血液成分生產化驗室、中央血庫等，讓學生見證血液由收集、製成血成品至運送醫院的過程。李卓廣強調，中心希望24小時內處理好血液，並會為血液做血型及傳播病化驗，包括愛滋病、乙型肝炎等，「肯定包血適合供病人使用」。

盼朋輩「柴娃娃」體驗捐血 保持血庫年輕化

參觀團最後一站會到捐血站，邀請同學體驗捐血。「一齊做、『柴娃娃』去做，亦是一個容易分散注意力、令他們不用太擔心的方法。」李卓廣稱，學生喜歡和朋輩一起，希望他們了解清楚收集血液的流程及應用後，會願意一同捐血。他提醒同學，捐血前記得多喝水及有充足睡眠，中心職員亦會教首次捐血的同學做簡單運動，除有助血液流動，亦能分散注意力。

李卓廣表示，年輕人應在捐血服務上扮演重要角色，因孕婦及有慢性病患者都有部分時間未能捐血，故年輕人的捐贈能力及動員力都比較高，鼓勵他們定期捐血以保持血庫年輕化，「血庫何時都要有一定的生力軍」。