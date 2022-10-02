4匪闖獨立屋綁戶主抬夾萬 失珠寶金器百萬現金 無撬門窗痕迹疑爬牆

昨日約凌晨1時許，九龍塘雅息士道4號有4名賊人闖入，綁起男戶主及兩名外傭，並在屋內搜掠。男戶主獲救後報警，稱賊人抬走3個夾萬，內藏100萬人民幣現金及珠寶金器等財物，其後乘一輛深色私家車逃去。現場檢獲刀套，獨立屋門外有兩部閉路電視。警方正追緝4名身高1.8米的涉案男子，案發時戴頭套及手套，穿黑色上衣，案件列行劫，交由九龍城警區重案組第一隊跟進，暫未有人被捕。

戶主約克幼園家族 鄰屋保安聞有人提及屋號

現場消息稱，4名賊人曾駕駛私家車經過附近另一獨立屋，屋外更亭保安聽到車上有人稱該處並非4號屋，其後再前行到上址犯案。

翻查資料，涉事獨立屋由馮禮城、馮譚淑賢及馮鎮邦2013年透過離岸公司以2.18億元購入。馮禮城為約克教育機構創辦人，在港擁有多間約克幼稚園，馮譚淑賢及馮鎮邦分別為其妻兒。

44歲事主馮鎮邦報稱幼稚園董事。據了解，事主當時和一家傭在廳，另一家傭在房睡覺，3人被人用索帶綁起，目擊4名本地男子搬走3個夾萬，其中一家傭自行鬆綁，一度追出屋，目送賊人車輛向窩打老道方向離開。警方在現場未有發現門窗被撬痕迹，初步懷疑賊人爬外牆進入大宅，正調查如何入屋，不排除有人開門予賊人。

事發後約4小時，相距上址約650米的律倫街2號，亦有3名非華裔男子企圖爬牆入屋，保安及時發現阻止。案件列作「可疑人發現」。

唐樓戶失載650萬現金行李箱 門窗沒被撬

另外，昨凌晨4時許，中區歌賦街14號唐樓30歲梁姓女戶主報案，稱屋內一個有650萬元現金的行李箱不翼而飛。警員接報到場，現場無搜掠痕迹，單位門窗沒被撬。現場消息稱，戶主為資訊科技從業員，報稱一直未將儲蓄存入銀行，而該行李箱原放於櫃內。警方經初步調查後列盜竊，交由中區警區刑事調查隊第八隊跟進。

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