O.PARK2料2024落成 每天可處理300噸廚餘

O.PARK3研究完成 將交政府考慮

環保署表示，鑑於土地資源珍貴，現時政府努力於現有污水處理廠加建廚餘預處理設施，推行「廚餘、污泥共厭氧消化」處理廚餘。

位於小蠔灣的廚餘處理設施O.PARK1以厭氧方式處理廚餘，並轉化成生物氣發電。環保署表示，每公噸廚餘可生產20至60公斤堆肥。署方表示，O.PARK1生產的堆肥已於去年6月獲香港有機資源中心認證為有機產品，而O.PARK1的承辦商會因應不同用途，例如農業、園藝用途等，以及市場供需情况而制定相應售價。至於位於北區的O.PARK2，環保署表示設計及建造工程已於2019年9月開展，現正分階段做屋宇設備工程、內部裝修、機電設備組裝和營運測試等，預計2024年投入運作，每天可處理約300公噸廚餘。

環署將試黑水虻化雞糞

除了以厭氧方式處理廚餘，環保署亦試驗以其他方式如黑水虻處理廢物。環保署表示，已於去年11月批出試點項目，利用黑水虻幼蟲配合模組化的機動裝置，每日可處理10公噸雞糞，承辦商已大致完成機組的裝置及測試；署方未有透露啟用日期。

（城市保育）