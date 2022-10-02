初企擬屋苑放貨櫃 養蟲「廚餘化魚糧」 促垃圾徵費前加強回收廚餘 免「徵費變罰款」

環保署回覆稱，已於2021年推展「廚餘收集先導計劃」，分階段推出廚餘收集服務合約，涵蓋香港各區地點相對集中、廚餘量較多及雜質較少的公營場地及私營工商處所，同時配合以試點方式回收私人屋苑及公共屋邨所產生的廚餘，以探討收集家居廚餘的具體模式、安排及成效。另外，政府透過「回收基金」資助私人屋苑使用智能回收桶收集廚餘，促進家居廚餘回收。

現僅一廚餘廠 處理量杯水車薪

現時全港只有一座廚餘處理設施，亦即位於小蠔灣的O.Park1，每日最高接收200公噸廚餘；至於O.Park2最快要到2024年落成（見另稿）。兩間廚餘廠均以厭氧方式，利用微生物將廚餘轉化成生物氣，成為發電燃料，而殘渣會用作堆肥，過程需時20日。

Ergotek行政總裁古向前稱，現時全港只有一間規模較大的廚餘廠，每天最高處理量僅200公噸，佔堆填區整體每天接收廚餘量3255公噸（2020年數字）約6%，顯示現時回收渠道仍不足，且家居及工商業普遍未有建立廚餘分類系統，若情况持續，預料到明年推行垃圾徵費時，市民在源頭仍會將廚餘混合其他廢物放入收費垃圾膠袋一併棄置，之後再難將廚餘分揀出來，變相增加垃圾費，「垃圾徵費變了罰款，但達不到減廢效果」。

養黑水虻 從社區源頭轉廢為糧

Ergotek最初構思使用規模較小的系統，在各區源頭「轉廢為糧」，於去年創新科技署主辦的「城市創科大挑戰」獲公開組創新獎，同年再獲城大舉辦的創新創業計劃「HK Tech 300」注資100萬元，將構思落實。團隊將廚餘轉換裝置放在一個20呎貨櫃內，命名為Feedspresso，結合黑水虻養殖技術，再透過應用無線物聯網技術，監測收集的廚餘類型、數量，以及飼養黑水虻的環境數據等，以監測黑水虻的生長情况。

處理每噸廚餘成本300元

團隊初步推算，每個一站式「轉廢為糧」的20呎貨櫃，若24小時運作，每日最高可處理8公噸廚餘，生產約0.6公噸動物飼料，減少20公噸碳排放，初步估算處理廚餘的每公噸成本約300多元（若按垃圾徵費的入閘費計算，將廢物運往堆填區或垃圾轉運站，每噸收費由365至395元）。「轉廢為糧」主要經4個步驟，包括收集、絞碎廚餘、混合黑水虻幼蟲（蛋白質主要來源）及粟粉等，最後將混合物擠壓成顆粒狀飼料，經膨化和烘乾程序，製成可浮於水面的飼料，由廚餘變成魚糧的整個過程約2.5小時，遠較厭氧等傳統方式堆肥的時間為短，選址亦較靈活。

Ergotek項目經理黃穎茜表示，現時鄰近地區如內地和新加坡等都會採用黑水虻消滅廚餘，優點是其食量驚人，可以24小時不斷進食及不擇飲揀食，成蟲階段只有數天壽命，由於口器退化，只會喝水；至於幼蟲含有豐富蛋白質及脂肪，烘焙磨粉可變成魚糧的一部分。現時Ergotek在上水河上鄉一個魚場設立首個Feedspresso，旁邊另設貨櫃培育黑水虻，廚餘轉化魚糧後用作餵魚，做到零廚餘。該公司下一步會接觸物管公司，試驗在屋苑即場處理廚餘的效果。

（城市保育）