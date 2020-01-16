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IMO 73年倡獨立瞭望員 海難後本地高速船落實

【明報專訊】南丫海難獨立調查委員會報告揭發事發當日海泰號沒有獨立瞭望員，為意外原因之一，海事處至2014年底才落實要求載客高速船必須有一名船員協助瞭望。本報翻查國際海事組織（IMO）瞭望建議，發現1973年已提出船長及瞭望員需由兩人分別擔任。海事處回覆本報查詢稱，有關建議不適用於本地載客船。該退休海事處驗船主任認為，如海事處早有按IMO落實建議，海難或可避免。

專家：倘早落實或可避免海難

另外，海事處要求本港非遊樂船船長考取俗稱「大牌」的本地合格證明書，最初級的「船長三級證明書」要求考生完成9至18個月的在職培訓、海事課程、達視力標準，以及在30題選擇題筆試中答對六成，如不識字則可改考口試。另亦要安排合適的船進行實習試，其間該船於香港水域內航行時，全程須由一名合資格船長及一名輪機操作員掌管。

船長在獲發三級證明書且在船上服務一定時間後，可再報考二級及一級，以駕駛不同規模的船。3種牌照有效期均至考生65歲，其間毋須續期或重新考試。翻查立法會資料，2015至2018年間，船長二級筆試、口試及船長三級筆試的合格率介乎11%至51.5%。

船長牌有效至65歲 駕DSC牌兩年一續

至於在本地駕駛載客「動力承托航行器」，船長除要有「大牌」，亦需持有相應船種的「類型級別證書」，考核包括口試及該款船的實習試，涵蓋船上一切正常、不正常和緊急程序。該牌每兩年要續期一次，續期兩年內最少有5個月在該船上擔任適當職級，如失效要再經評核。有退休海事處驗船主任表示，「類型級別證書」要求嚴謹，一般船長最多都只考取到兩張，即可駕駛兩款不同型號的船。

相關字詞﹕船長

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