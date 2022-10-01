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救兩客憾未救回姊 倖存者續促開死因庭尋真

【明報專訊】「臨跌落船嗰刻，我望見佢揸住個水泡。我（已經）畀咗水泡佢，點會無希望呢？佢點解會死呢？」10年前的南丫海難令39人命喪大海，烙在倖存者趙炳全腦內的，是自己墮海之前二姊在船上的最後身影。晃眼10年，趙炳全與其他家屬入稟要求召開死因庭，因內疚無法救回亡姊，有責任為她找出答案，包括船何以急促下墜、誰有疏忽，「希望可以搵到個真相，起碼我要知到底發生咩事」。

水泡交姊即墮海 翌日接死訊捱怨

趙炳全憶述，「南丫四號」開船後，一行人走出露天甲板欲覓有利位置看煙花，「一出嚟，前面就有隻船（衝向自己），好快，一砰，快到我成個人睇唔切」。當時船已傾斜，他撞向甲板鐵櫈，也顧不上右手骨折，急着傳救生圈予妻女、友人。他清楚記得，親手把水泡交予驚惶未定的二姊後，還未來得及說話，自己已墮進大海。

人在海中浮沉，幸熟水性的他能抓緊水泡，更將另外兩人拉近水泡，此際另一艘港燈船「南丫二號」駛至救援。他在船上再見妻女、友人，獨欠胞姊，「成船走嚟走去搵我家姊，有人話救緊啦，（我）直情想即刻落（海）去搵」。他說與二姊關係親近，她會以巧手針織毛衣予侄女，又教自己做糖酥排骨，兩人的生日也相鄰。10月2日，本應是二姊生日的這天，「南丫四號」被吊起，二姊被發現纏在船的底部，證實死亡。他回憶，與亡姊相像的大姊冷語，「你救到人，但都救唔到你家姊」；母親捉住他的手問，「阿全，點解唔救你家姊？」

心理輔導6年 見事故新聞失眠

那段日子，他以為已平復心情，但對意外的恐懼、對二姊的內疚仍深藏心中。每次在新聞見到埃及熱氣球事故、馬航空難等都會代入，發噩夢或失眠，甚或僅巴士駛入不見出口隧道，亦感無處可逃。他接受心理輔導近6年，其間從未搭船，至近年才有好轉。10年過去，他說很想釋懷，但政府採「拖字訣」拒全面公開內部調查報告，死因裁判官又不開死因庭，令他不忿。他說，真相未明下海上安全難改，如何令人安心，亦想為亡姊尋找逝世答案，「點解唔出嚟講清楚誰是誰非？要講清楚話畀我哋聽，對家屬、事件有個交代」。

相關字詞﹕南丫海難

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