海難10年後 海事處諮詢業界「堵漏」 海泰號免限速 研駕同類49船須另考牌

明報記者 梁敏琪

倖存者：現時才改善太遲

有退休海事處驗船主任稱，如船長無類型級別證書，即未曾在該款船上考實習試，形容如「揸車免路試」。南丫海難倖存者趙炳全批評，僅有基本牌即可獲豁免速度限制明顯有問題、「累死人」，事隔10年才改善屬太遲，現時仍有同類船獲豁免限速，關乎市民安危，認為追尋海難真相正是為改善航海安全，「唔好畀佢再錯」。

現駕水翼船須另考 雙體船不需

現行法例規定，持牌本地載客船在本港水域最高航速為8至15節。本報獲得海事處發出的1998年第124號佈告，列明本地船可向海事處申請航速豁免許可證，最高航速可由8至15節倍升到15至35節，視乎航道範圍（見圖）。該佈告列出申請要求，如屬水翼船、氣墊船等「動力承托的航行器」（Dynamically Supported Craft, DSC），船長需持類型級別證書；如屬雙體船等「非動力承托的航行器」（Non-dynamically Supported Craft, Non-DSC），船長則要持類型級別證書，或最少兩年操作高速船經驗。駕駛DSC必須持類型級別證書，每兩年續期，須先考取「大牌」；駕駛Non-DSC只需持「大牌」，有效期至65歲。

海事處回覆本報查詢時確認，海泰號事發時獲豁免限速，但重申該船不屬DSC，黎細明毋須持有類型級別證書，而黎持有的本地合格證明書是通過該處考試獲得。被問及是否有意要求駕駛Non-DSC船長同需考取類型級別證書，處方稱「相關工作尚在諮詢階段」。

本報分別與一名退休海事處驗船主任及香港海員工會主席張世添，分析黎細明在南丫海難獨立調查報告的口供。黎稱海泰號本身時速約27海里（即節），而維港內速度限制區的速度限制是15海里，駛過「東基點浮標」（即維多利亞浮泡）後限速則為35海里。兩名業內人士相信，海泰號當時獲豁免限速，否則不可以15或35海里為航速限制。另外，黎提及先後獲兩張船長資格證書，可擔任60噸及300噸以下機動船船長，有效期至2023年。兩人均認同，黎持有的證書即現行船長二級及一級證明書（即「大牌」），黎無提及是否持有類型級別證書。

業界：非DSC昔少高速 今趨多

張世添指出，船舶如以35節行駛已屬快速，雖只如約陸上時速65公里，考慮到船體積大、「唔係話停就停」，有其危險。他估計過往較少non-DSC以高速航行，故考核有分別，惟如今愈來愈多non-DSC同樣高速，「有咩理由唔需要（考類型級別證書）？」張透露，海事處正就駕駛non-DSC亦要考取類型級別證書諮詢業界。另一不具名資深船長亦說，本港海域交通繁忙，亦多橫流，擁「大牌」者僅掌握理論，「係咪真係舞得掂？」

非DSC「高速船經驗」足申免限速

退休驗船主任：無法取代考試

該退休海事處驗船主任指出，DSC一般指可有部分船體離水的船，操作系統上確較特別。他曾任職考試組，稱類型級別證書是每款船均有不同船上實習試，每兩年續期，屬船長能力「最後把關」，反之「兩年操作高速船經驗」定義含糊，無法取代考試。海事處解釋，因應DSC在設計及性能特點而對操作有較高要求，故有額外考核。

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