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中醫狎病人囚1年 求情稱打擊事業

【明報專訊】37歲中醫師去年在藍田一間中醫診所，為26歲女病人按摩肩頸時，按壓女病人的陰部及指插其陰道，被控一項非禮罪，昨於觀塘裁判法院被裁定罪成。裁判官屈麗雯認為，被告嚴重侵犯事主的私隱和尊嚴，「令人感到厭惡」，考慮被告與事主是醫患關係，本案屬嚴重違反誠信，判囚一年。

官斥嚴重違反誠信

被告曾廸民（37歲，圖）被控於去年4月19日，在藍田匯景廣場一間中醫藥中心猥褻侵犯26歲女子X。

辯方昨日求情時透露，被告無案底，妻子在醫院工作，兩人育有兩名年幼子女，罪成將打擊被告的職業生涯，希望法庭寬大處理。

裁判官屈麗雯裁決時指出，事主能清楚描述犯案經過、被告當時站立的位置、她的即時反應及感受，在盤問下亦能合理解釋。辯方曾質疑事主接受高等教育，沒理由被非禮不立即求救；屈官直指其質疑「流於表面」，若套用其邏輯，學富五車的女子便不可能受侵犯，這顯然「違背常識」。

屈官續指，事主被侵犯時感驚慌、不知所措是合情合理，雖無即時求救，但亦非毫無反應，有收緊臀部肌肉，令被告無法侵犯她，反應合理。

辯方另質疑事主向母親傾訴事發經過時表現冷靜。屈官認為，不同人面對事情的反應不一，事主內心的驚慌及恐懼不一定完全表現出來，不可能「千篇一律要求所有人表現激動」。屈官信納被告毫無疑問是「存心侵犯」事主，具猥褻意圖，裁定罪成。

【案件編號：KTCC 346/22】

相關字詞﹕觀塘裁判法院 非禮病人 中醫

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