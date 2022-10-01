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梁唐青儀任發起人 齊惜福被追款 質疑申索「一拆三」

【明報專訊】全國政協副主席、前特首梁振英的妻子梁唐青儀發起的非牟利機構「齊惜福」，被一間建築公司入稟小額錢債審裁處，追討工程費用尾款21.7萬元，案件昨日提訊。齊惜福一方稱，3項工程源自同一份合約，惟申索方以3份申索書追討，認為應合併為一宗申索；申索方則重申是3項獨立工程。若申索最終合併，申索方僅能追討上限7.5萬元。與訟雙方將呈交書面陳辭，案件押後至明年2月28日再訊，就此議題辯論。

倘合併 追討上限減至7.5萬

申索人意．建築有限公司入稟共3份申索書追討尾款，被告為齊惜福有限公司。申索方表示，齊惜福拖欠工程費用尾款37.2萬元，礙於申索上限，只能追討21.7萬元。

齊惜福一方稱，申索方以3份申索書追討尾款，惟申索均屬同一份總額186多萬元的合約，合約又列明「後加項目」的字眼，故為同一工程，指申索出現「訴因分割」的情况；另外申索方未有提供電力完工證明，令機構未能營運。

申索方則指，3個工程分別是冷氣設備、安裝電力項目系統設備，及儲物室、廚房等內部裝修，屬3個獨立工程，由不同師傅跟進，認為有理據分開入稟。申索方另稱已向齊惜福提供電力完工證明。

暫委審裁官紀順治提醒申索方，若法庭裁定申索出現「訴因分割」，會剔除另外兩宗申請，僅能追討一宗申索，上限為7.5萬元；若要追討全數，要向區域法院入稟。與訟雙方會再補充書面陳辭，另均不考慮入稟區院。

【案件編號：SCTC 003792、005032/22、039015/21】

相關字詞﹕裝修爭議 梁唐青儀 齊惜福 小額錢債審裁處

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