梁唐青儀任發起人 齊惜福被追款 質疑申索「一拆三」

倘合併 追討上限減至7.5萬

申索人意．建築有限公司入稟共3份申索書追討尾款，被告為齊惜福有限公司。申索方表示，齊惜福拖欠工程費用尾款37.2萬元，礙於申索上限，只能追討21.7萬元。

齊惜福一方稱，申索方以3份申索書追討尾款，惟申索均屬同一份總額186多萬元的合約，合約又列明「後加項目」的字眼，故為同一工程，指申索出現「訴因分割」的情况；另外申索方未有提供電力完工證明，令機構未能營運。

申索方則指，3個工程分別是冷氣設備、安裝電力項目系統設備，及儲物室、廚房等內部裝修，屬3個獨立工程，由不同師傅跟進，認為有理據分開入稟。申索方另稱已向齊惜福提供電力完工證明。

暫委審裁官紀順治提醒申索方，若法庭裁定申索出現「訴因分割」，會剔除另外兩宗申請，僅能追討一宗申索，上限為7.5萬元；若要追討全數，要向區域法院入稟。與訟雙方會再補充書面陳辭，另均不考慮入稟區院。

【案件編號：SCTC 003792、005032/22、039015/21】