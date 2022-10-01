涉理大外集結 羅健熙：交通受阻 留現場助民

稱原擬赴紅磡找區諾軒

被告分別為無業陳重誼（案發時70歲，下同）、無業譚浩鳴（22歲）、小學教師莫德惠（38歲）及南區前區議員羅健熙（36歲），否認「參與非法集結」罪；記者鄧卓儒（26歲）則否認「管有物品意圖損壞財產」罪及「在公眾地方管有攻擊性武器」罪。

羅健熙昨在控方盤問下供稱，當日早上7時許到達尖沙嘴，發現通往理大的天橋封閉，遂走到康達徑花園附近，目睹警方和市民口角，亦打消尋找區諾軒的念頭。羅在科學館廣場一帶視察，他認為在現場或可幫助市民，可跟情緒不穩者聊天，以及於上班前稍作休息。

羅稱，沒聽到或看見警方發射胡椒彈槍，亦嗅不到其氣味，只見地上有疑似胡椒彈痕迹。羅承認見到有人築起傘陣，估計他們因遭警方使用武力驅散，所以開傘阻擋；其位置聽不清楚警方廣播警告，也看不見警員舉黑旗。

羅又解釋，他尚在考慮以哪條路線離場，因此沒跟隨市民走向南洋中心。他否認身處現場鼓勵他人聚集，但同意涉事聚集有威脅性和挑釁性。

被問帶「星火同盟」卡片

記者：保障倘被捕有法律支援

另一被告鄧卓儒則辯稱，他受聘於台灣公共電視台到場拍攝，他所管有的索帶是用來把電線膠紙扣在身上；雷射筆則用來指示位置。鄧指，涉案一把多用途工具包含有刀子及螺絲批，是用作𠝹斷電線膠紙及鎖緊器材。

控方問及為何帶備「星火同盟」卡片，鄧表示，有記者在衝突期間遭警員搜身及帶走，因此他想保障自己一旦被捕能獲法律支援。

【案件編號：DCCC 650/20等】

（反修例風暴）