終院裁決後首宗翻案 藏索帶男生脫罪

原判更生 已刑滿獲釋

上訴人周智宏（案發時17歲）被控於2019年11月11日，在筲箕灣愛秩序灣遊樂場公廁外，管有一個士巴拿、一把燒烤鉗、一包索帶及一卷膠帶。他經審訊後被裁定「管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具」罪成，判入更生中心，已刑滿獲釋。

原審裁判官劉綺雲當時在裁決中，認為被告有意圖參與現場的堵路行為，並管有控罪中的物品，意圖使用作傷害他人、摧毁財物、捆綁他人、製作路障等非法用途。

上訴方認為，根據終院裁決中就「適合作非法用途」的定義，控方必須證明上訴人意圖使用物品非法侵入地方；綜觀本案證供，未能顯示上訴人或其他在場者有該意圖；而律政司一方亦同意，涉案物品不涉及非法侵入地方，基於終院的裁定，該控罪並不適當，經重新檢視所有證據，決定不申請修改控罪。李官同意陳辭，並形容律政司「以上的讓步，不單在法律上正確，而且是明智的」，撤銷上訴人控罪。

高院指意圖不軌 惟控罪不當

李官在判辭未段補充，上訴人脫罪僅因控方選擇的控罪不適當，他不懷疑上訴人「當時在現場出現並非偶然或無辜，而他管有涉案的物品是懷有不軌的意圖」。

【案件編號：HCMA 429/21】

（反修例風暴）