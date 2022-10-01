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黎智英擬聘英御狀 律政司反對 司法覆核裁決出爐 警可檢取大部分新聞材料

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英被控《港區國安法》勾結外國勢力等罪，昨日於高等法院舉行第二次案件管理聆訊，正式排期至12月1日開審。庭上披露，黎智英屬意聘用一名英國御用大律師來港抗辯，遭律政司長及大律師公會反對。此外，本報從兩個消息渠道確認，正還押的黎智英確診感染新冠病毒，現正隔離。

大律師會同反對聘御狀

待高院首席法官決定

據了解，黎智英一方已提出「專案認許」申請，要求委聘一名英國御用大律師來港，高等法院首席法官潘兆初暫未有決定。大律師公會主席杜淦堃向本報表示，有關申請不符合海外大律師來港接案一貫標準，將向法庭陳述反對理據。律政司回覆查詢稱，不會就涉及法庭程序的個別案件評論。

昨日的案件管理聆訊涉及4名被告，分別為黎智英、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司，以及蘋果日報互聯網有限公司，由3名國安法指定法官杜麗冰、李素蘭和李運騰審理。

黎確診 官：開審不容押後

法官杜麗冰甫開庭表示，黎智英因健康問題，無法出庭應訊。杜麗冰明言，法庭不容許任何延誤，要求控辯雙方於審訊前呈交同意事實、法律爭議的重點等。

黎智英早前入稟司法覆核，挑戰警方檢取其iPhone手機的新聞材料。法官李運騰表示，無論相關材料會否影響本案，法庭都不會接納任何押後申請。代表黎智英的資深大律師彭耀鴻表示，法官陳嘉信昨早就司法覆核頒下裁決，裁定警方可以檢取大部分新聞材料；如果控方將材料用於本案舉證，冀控方盡快告知，辯方可作準備。翻查資料，涉及爭議的新聞材料達逾8000項。

控方提及，案情涉及美國制裁行動與《香港自治法案》，或會傳召專家證人解釋美國的立法制度。案件排期至12月1日開審，預料需時30日。此外，涉案6名前《蘋果》高層被告，包括前壹傳媒行政總裁張劍虹、前《蘋果》副社長陳沛敏等擬認罪，6人押後答辯及判刑。

【案件編號：HCCC 51、52/22】

（港區國安法）

相關字詞﹕御用大律師 蘋果日報 高等法院 串謀刊印發布分發展示或複製煽動刊物罪 勾結外國或境外勢力危害國家安全 黎智英 港區國安法

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