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謝展寰：或覓其他廠房收紙包盒 增機器即可 數月可成

【明報專訊】本港唯一回收紙包飲品盒機構「喵坊Mil Mill」（下稱喵坊）的元朗廠房不獲業主科技園公司續租，周四科技園公司公布「最終方案」容許延長租約6個月至明年6月30日。環境及生態局長謝展寰昨稱，會物色廢紙回收以合約形式添置機器處理紙包盒；但有業界形容處理紙包盒需大量空間，大部分本港現有廠房均未能符合條件。

謝展寰在港台《千禧年代》多次強調，政府「很希望喵坊可以繼續服務」，若喵坊日後決定不繼續營運，環保署會以合約形式與其他廠房合作，回收紙包飲品盒。謝表示，現時有一些廠房「本身已做緊一些紙漿，有機器、能力造紙漿」，只需要增置機器即可，「時間相信是幾個月就可以做得到」。他表示，在物色新承辦商時會先將紙包飲品盒儲存好，再作處理。

指喵坊有心「但能力不大」

謝展寰又表示，「喵坊很有心，但實際上能力不是真的很大，能夠回收所有的紙包飲品盒」，政府已就大型紙漿廠招標，廠房位於環保園，2025年投產，屆時將有能力全面處理收集所得的紙包盒。

政府日前向喵坊提出3幅土地可供招標，謝展寰表示，對方認為面積不足及太遠，會繼續與發展局溝通，物色可用土地，「例如本身已有用途，但在10年後才發展，就可考慮給回收業作招標」。

喵坊：續回收紙包盒

有新廠房前先儲存

喵坊聯合創辦人葉文琪表示會繼續營運，續向學校、屋苑及「綠在區區」回收點收集紙包盒，其間研究日後營運方向，如棕地設廠，有新廠房前會先將收集所得但未及處理的紙包飲品盒妥善儲存。對於環境署欲尋找其他紙張回收廠一併回收紙包飲品盒，葉稱紙漿廠需時9個月興建，若其他紙張回收廠可短時間做到打漿，表示「佩服」。

業界稱處理紙包盒需空間

現有廠房大多地方不足

香港環保廢料再造業總會會長劉耀成稱，處理紙包盒要有「好大的水缸」處理分揀出來的廢物，大部分現有廢紙回收廠均沒有足夠地方。劉表示，如每日要處理一至兩噸紙包盒，需投放數百萬元，約需半年才能設置；又指紙包盒生產紙漿盈利空間細。

相關字詞﹕喵坊Mil Mill

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