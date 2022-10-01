陳紹雄批「如有任務」加快審職安健修例 議員離場抗議 陸頌雄料「唔舒服行開吓」

陸限問答3分鐘 議員要求更多時間

政府擬修訂職安健法例，勞工處能以「可公訴罪行」檢控嚴重違例的僱主，最高罰款為1000萬元。昨日委員會上，有議員表示罰款對中小企來說是天文數字，勞工處副處長梁永恩回應稱，過去10年只有7宗達可公訴罪行的嚴重程度，量刑需考慮企業營業額，能保障中小企。

會上屢擦火花，官員回應議員書面問題環節，陸頌雄要求議員連問連答限時3分鐘，部分議員認為應有更多討論時間，惟陸在該環節結束後直接進入逐條審議階段，有議員不滿做法。

至逐條審議階段，陳曼琪質疑勞工處與律政司會就判刑作商討的做法是干預審訊，要求當局釐清。陳在律政司代表回應後追問，遭陸頌雄打斷，二人疊聲發言，陸稱希望協助議員聚焦問題，繼而指示審議下一項條文。陳曼琪斥陸不尊重，隨後離場表不滿，而邵家輝、郭玲麗、江玉歡、陳紹雄、李鎮強、陸瀚民、龍漢標亦一同離席。

邵家輝：過往暢所欲言 陸如趕收工

陳紹雄會後向本報表示，3分鐘時間未能讓官員清晰回應問題，稱自己雖然同意修例，但認為要仔細討論，形容陸如有任務在身，只希望加快審議。對於離場行動，他就稱完善選制後議員亦不是「Yes man」和舉手機器，應是其是非其非。

選委會界別江玉歡表示，法例已20多年未修訂，3分鐘發言時間太短，官員「遊花園」帶過，討論流於片面，稱「主席不可太dominate」，認為離場是表示態度，反映議員認真，並非橡皮圖章，市民應感高興。自由黨邵家輝就認為，過往會議皆暢所欲言，惟陸做法如「趕收工」。

陸：主席需控制進度 將加會審議

陸頌雄向本報表示，相信議員只是「唔舒服想行開吓」，跟以往會議中有議員離場後不斷點人數不同，亦無肢體衝突和粗言穢語，會理解和尊重。對於陳曼琪的指控，他解釋條例通過與否非由他決定，作為主席有責任控制審議進度。陸說，跟進官員書面回覆時，不少議員提問重複且超時；又指逐條審議將有大量討論時間。他表示正與立法會秘書處協調，望10月上旬再開兩場會議，以回應議員訴求。