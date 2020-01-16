高球場建屋 城規收6501反對14支持 反對多自高球界鄉事派 委員:評估時看意見質素

高球會曾籲3000會員反對

香港哥爾夫球會月前電郵3000會員，附上「關注清單」籲會員向城規會申述反對粉嶺高球場發展建屋，申述期8月30日完結，城規會昨天公開收到的6791份申述，公眾可於10月21日或以前查閱申述並提交意見。有關申述涉及3個申述項目，有6501份申述反對擬議公營房屋發展，只有14份支持；5997份申述反對地盤的「其他指定用途」註明「保育暨康樂」地帶，只有237份支持；整個粉嶺/上水擴展區分區計劃大綱草圖改劃方面，則有678份反對的申述，有5份支持。

交570頁申述文件

高球會：球場屬文化遺產

香港哥爾夫球會向城規會提交570頁申述文件，稱球場是珍貴的文化遺產，項目可行研究報告未能證明草圖是否可行，以及高球場非解決土地問題的全面方案等。連同香港哥爾夫球會，至少有21個高球會及組織入紙申述，絕大部分反對建屋或反對改劃大綱圖。香港高爾夫球總會未有直接反對建屋，稱發展與香港成為「世界城市」背道而馳，促政府重新考慮，再作諮詢。

鄉事局關注祖墳交通負荷等

除高球界發聲，鄉事派亦積極參與。新界鄉議局申述反對建屋，形容球場與新界發展有深厚淵源，關注祖墳、交通負荷和鄉村水浸風險等問題。粉嶺、上水和沙頭角鄉委會等均有入紙反對建屋。廖氏和侯氏為上水大氏族，「廖/ Liu」或「侯/ Hau」姓個人申述者合計提交至少628份申述，佔總申述9%。提倡發展郊野公園邊陲的前長策會成員劉炳章亦申述反對發展高球場。

支持發展的申述數量明顯較少，曾公開支持部分發展高球場的凌嘉勤亦申述支持發展，稱方案對房屋和環保作出恰當的平衡，房委會委員劉詩韻亦申述支持整體改劃。

城規會委員何鉅業表示，今次申述數量算多，城規會會考慮申述和意見是否有多角度的內容還是重複內容，歡迎有多角度和完整資料協助委員考慮，城規會會按照法例要求和公眾利益評估。他又表示，申述數量眾多，估計秘書處需時整理，10月內召開申述會的機會較微。