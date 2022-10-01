港聞

港聞二

賣資產紛爭 稱無關公眾利益 終院拒受理創價學會上訴

【明報專訊】屬慈善團體的佛教組織香港國際創價學會（下稱學會），早前被會員入稟控告管理委員會成員失職，指學會涉「平賣貴買」資產，導致「損失」過千萬元。高等法院2018年裁定會員可向管委會追討有關損失，學會一度不服上訴，均被上訴庭駁回，昨日再向終審法院申請上訴許可。終審庭表示雙方爭議涉及財政上的細節，與公眾利益無關，對社會沒有深遠影響，因此拒絕受理。

申請人為香港國際創價學會有限公司，答辯人為學會會員林健忠。本案源於學會管委會於2011年「平賣」柴灣資產，再以高於市價買入西灣河會址，並於2017年召開特別會員大會，會員以逾九成投票率通過此項決議，因決定經大會決議，所以此交易具約束力及法律效力。高院法官夏利士早前裁定，答辯人有權就上述物業交易採取法律行動，包括進行衍生官司（derivative action）。

高院曾裁會員可向管委會追討

事隔近5年，申請方昨要求法庭釐清多個議題，包括慈善團體的會員行使投票權時如何達至「充分商討」（adequate deliberation）的過程，又應否考慮團體的宗教背景及財政利益。申請方在庭上表示，會員就「平賣貴買」的交易表態，事先應該核查資料及具備相關知識，要負上額外的責任，希望法庭訂下標準。

官稱聚焦上訴許可申請

分析會員決定應於正審處理

終院常任法官林文瀚質疑，本案聚焦上訴許可申請，如果要仔細分析會員的投票決定，應在衍生官司的正審處理。

林官又稱，「平賣貴買」事件備受爭議，雙方呈上的書面陳辭只簡略交代要點，有關細節應留待正審階段討論。

終院常任法官李義提及，資料顯示學會有逾一萬名會員，本案看來與公眾利益沒太大關係，且案情爭議較具體，對公眾沒有深遠影響。代表答辯方的資深大律師陳景生沒有補充陳辭，3名終院法官最終一致駁回上訴許可申請。

【案件編號：FAMV333/22】

相關字詞﹕終審法院 創價學會

上 / 下一篇新聞

海難10年後 海事處諮詢業界「堵漏」 海泰號免限速 研駕同類49船須另考牌
海難10年後 海事處諮詢業界「堵漏」 海泰號免限速 研駕同類49船須另考牌
救兩客憾未救回姊 倖存者續促開死因庭尋真
救兩客憾未救回姊 倖存者續促開死因庭尋真
IMO 73年倡獨立瞭望員 海難後本地高速船落實
IMO 73年倡獨立瞭望員 海難後本地高速船落實
高球場建屋 城規收6501反對14支持 反對多自高球界鄉事派 委員:評估時看意見質素
高球場建屋 城規收6501反對14支持 反對多自高球界鄉事派 委員:評估時看意見質素
陳紹雄批「如有任務」加快審職安健修例 議員離場抗議 陸頌雄料「唔舒服行開吓」
陳紹雄批「如有任務」加快審職安健修例 議員離場抗議 陸頌雄料「唔舒服行開吓」
謝展寰：或覓其他廠房收紙包盒 增機器即可 數月可成
謝展寰：或覓其他廠房收紙包盒 增機器即可 數月可成
黎智英擬聘英御狀 律政司反對 司法覆核裁決出爐 警可檢取大部分新聞材料
黎智英擬聘英御狀 律政司反對 司法覆核裁決出爐 警可檢取大部分新聞材料
終院裁決後首宗翻案 藏索帶男生脫罪
終院裁決後首宗翻案 藏索帶男生脫罪
涉理大外集結 羅健熙：交通受阻 留現場助民
涉理大外集結 羅健熙：交通受阻 留現場助民
梁唐青儀任發起人 齊惜福被追款 質疑申索「一拆三」
梁唐青儀任發起人 齊惜福被追款 質疑申索「一拆三」
中醫狎病人囚1年 求情稱打擊事業
中醫狎病人囚1年 求情稱打擊事業
港少女陳屍台灣龍山寺 遺言：勿跟靈界溝通
港少女陳屍台灣龍山寺 遺言：勿跟靈界溝通
襲8嬰童樂居職員 囚逾8個月暫最重
襲8嬰童樂居職員 囚逾8個月暫最重
保良局嬰兒組虐兒案多拘一職員
保良局嬰兒組虐兒案多拘一職員
漁署實驗室爆炸品惹泄漏虛驚
漁署實驗室爆炸品惹泄漏虛驚
廚房工遭攪拌機斷3指
廚房工遭攪拌機斷3指
韓國全撤入境防疫規定 消費券今派 旅社料受惠
韓國全撤入境防疫規定 消費券今派 旅社料受惠
凍薪兩年 外傭最低工資增百元
凍薪兩年 外傭最低工資增百元
住天水圍 26歲男染「大鼠戊肝」
住天水圍 26歲男染「大鼠戊肝」
同鄉挾上山講數 巴漢睹消防跳車求救
同鄉挾上山講數 巴漢睹消防跳車求救
有新伙伴 豪華餅店選址重開 員工稱現舖裝修後重開 原師傅接手
有新伙伴 豪華餅店選址重開 員工稱現舖裝修後重開 原師傅接手
派對房裁違規營業 上訴指原審咄咄逼人
派對房裁違規營業 上訴指原審咄咄逼人
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】食肆鬆綁 張宇人謝「生日禮物」 續狙擊「扮代表者」歪理攻擊德政
【Emily】食肆鬆綁 張宇人謝「生日禮物」 續狙擊「扮代表者」歪理攻擊德政
【Emily】陳勇倡立會設華服日 著華服開會 倡東江縱隊事蹟拍電影 「比Top Gun勁」
【Emily】陳勇倡立會設華服日 著華服開會 倡東江縱隊事蹟拍電影 「比Top Gun勁」
【Emily】廠商會會董開金口 歌聲賀國慶
【Emily】廠商會會董開金口 歌聲賀國慶
【Emily】環署聲學相機迅速搵到噪音源頭
【Emily】環署聲學相機迅速搵到噪音源頭
【Emily】萬朵玫瑰賀國慶 鄧炳強：青年係國家未來
【Emily】萬朵玫瑰賀國慶 鄧炳強：青年係國家未來