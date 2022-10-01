賣資產紛爭 稱無關公眾利益 終院拒受理創價學會上訴

申請人為香港國際創價學會有限公司，答辯人為學會會員林健忠。本案源於學會管委會於2011年「平賣」柴灣資產，再以高於市價買入西灣河會址，並於2017年召開特別會員大會，會員以逾九成投票率通過此項決議，因決定經大會決議，所以此交易具約束力及法律效力。高院法官夏利士早前裁定，答辯人有權就上述物業交易採取法律行動，包括進行衍生官司（derivative action）。

高院曾裁會員可向管委會追討

事隔近5年，申請方昨要求法庭釐清多個議題，包括慈善團體的會員行使投票權時如何達至「充分商討」（adequate deliberation）的過程，又應否考慮團體的宗教背景及財政利益。申請方在庭上表示，會員就「平賣貴買」的交易表態，事先應該核查資料及具備相關知識，要負上額外的責任，希望法庭訂下標準。

官稱聚焦上訴許可申請

分析會員決定應於正審處理

終院常任法官林文瀚質疑，本案聚焦上訴許可申請，如果要仔細分析會員的投票決定，應在衍生官司的正審處理。

林官又稱，「平賣貴買」事件備受爭議，雙方呈上的書面陳辭只簡略交代要點，有關細節應留待正審階段討論。

終院常任法官李義提及，資料顯示學會有逾一萬名會員，本案看來與公眾利益沒太大關係，且案情爭議較具體，對公眾沒有深遠影響。代表答辯方的資深大律師陳景生沒有補充陳辭，3名終院法官最終一致駁回上訴許可申請。

【案件編號：FAMV333/22】