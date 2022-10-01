港聞

港聞二

派對房裁違規營業 上訴指原審咄咄逼人

【明報專訊】觀塘一間派對房間的負責人，涉於去年3月與多名友人在房間打麻將聚集，被控違反「限營業令」，原審裁判官杜浩成裁定罪成，判囚4周、緩刑一年。該負責人不服定罪上訴，昨於高院審理。庭上播放審訊錄音，當日杜官裁定罪成後，沒聽取被告求情陳辭，直接下令還押候判。上訴方形容杜官逐句駁斥上訴人的陳辭，態度咄咄逼人，導致審訊不公。法官張慧玲聽畢陳辭，押後兩個月內頒下判辭。

上訴人余俊穎（26歲）被控在觀塘偉業街一工廈單位違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。案件原審時，控方沒有傳召證人出庭，上訴人自辯作供後，杜官裁定罪成及將被告還押5周，以索取背景報告才判刑，上訴人在還押9日後向高院申請保釋獲批。

庭上播錄音 稱原審逐句駁斥

根據上訴方昨在庭上播放的錄音，上訴人在原審時爭議「關閉」定義，他表示曾獲警員告知可在單位私人聚會，案發時他沒向在派對房間的8人收取租金，乃屬私人聚會，故不必關閉房間。杜官說房間「冇員工都好，自用都好」都不是關閉，反問「邊本字典話關閉等於唔經營」。上訴方形容杜官逐句駁斥上訴人，態度咄咄逼人，「感覺逼人埋牆角」。

官同意原審予欠持平觀感 押後裁決

上訴方指出，原審時上訴人沒有律師代表，杜官稱案件毋須傳召控方證人，着控辯雙方以同意事實處理證供，並裁定表證成立。上訴方認為杜官沒有協助上訴人，向他解釋「同意事實」所指意思，更於裁定罪成後下令將上訴人收押5周索取報告，造成不公。張官同意杜官讓人感覺有欠持平，將押後裁決。

【案件編號：HCMA 550/21】

相關字詞﹕上訴 派對房間

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