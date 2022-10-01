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有新伙伴 豪華餅店選址重開 員工稱現舖裝修後重開 原師傅接手

【明報專訊】屹立九龍城48年的豪華餅店原定今日結業。昨日所見，餅店貼出告示，表示會與創立連鎖咖啡店的廖創興家族後人合作，明年選址重開「香港豪華餅家1977」。有員工透露現舖將會大裝修，一個多月後原址重開，由原本的師傅接手。有顧客擔心新店難嘗舊滋味，「個名係豪華餅店，但入面係咪豪華餅店呢？」

豪華餅店位於衙前圍道轉角處，經歷啟德機場搬遷、地鐵站建成，見證九龍城變遷，門外掛上紅底白字大招牌，「豪華餅店」四字搶眼。店內物件充滿歲月痕迹，兩名老店員在不足100平方呎的樓面忙着賣餅，紅磚牆身、綠白色格子地磚、40多年不變的包裝盒，時光恍如停留在1970年代。餅店門外自9月中起貼出告示，表示「多謝街坊48年支持，10月1日停止營業」。昨日所見，餅店另貼出告示指The Academics Group主席廖偉芬與老闆周氏夫婦達成共識，「繼續以另一方式經營下去」，明年選址重開「香港豪華餅家1977」。

有顧客憂新店味道不再

昨日上午黃色暴雨警告生效，買餅客人絡繹不絕，並出現人龍。除了馳名酥皮蛋撻，多款麵包及蛋糕亦受歡迎。居於將軍澳的朱同學買下一打蛋撻，他說10多年前與嫲嫲常到九龍城探望姑姐，每次均到該店買蛋撻，感嘆餅店勾起童年回憶，「想緬懷以前嗰種味道」。她說最愛蛋撻及朱古力蛋糕，擔心往後不能再嘗此味，「（新店）個名係豪華餅店，但入面係咪豪華餅店呢？」

在對面找換店工作的陳女士稱不時會與店員聊天，對方亦會來「斨散紙」，為人親切，「佢送啲蛋撻畀我哋食，我諗住畀番錢佢，跟住佢話『唔使、唔使』」。

老員工擬退休 稱不清楚新店情况

「平時又唔見你啲人排隊，一話唔做，東南西北嘅人都走晒嚟。」工作18年的店員球姐言談率直，她說老闆及老闆娘年屆八旬，身體抱恙，自己亦「腰痠骨痛」，故決定退休過清閒生活。她說現舖將會裝修，料一個多月後原址重開，「一樣咁嘅味道，一樣由同一個大師傅做」，至於與連鎖咖啡店The Coffee Academics合作的新店，她說不太清楚，強調「呢度始終都會係豪華」。

相關字詞﹕九龍城 結業 豪華餅店

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