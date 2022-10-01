同鄉挾上山講數 巴漢睹消防跳車求救

8人涉禁錮被捕 最小13歲

疑遭禁錮的25歲男事主為巴基斯坦裔，據悉他早前欠債2萬元，前晚相約其中一名被捕人在竹園南邨見面，其間遭多名同鄉挾持上車並遭其中一人毆打，一行多人分乘兩輛私家車駛往飛鵝山「講數」，至深夜11時許載着事主的私家車駛經飛鵝山道百花林，當時路旁停有消防車，事主突然打開車門，掙脫跳車，其間車門撞及消防車，消防員見狀報警。

警員接報到場，在百花林附近截獲事主乘坐的私家車，再於扎山道截獲另一涉案私家車，兩車車上共有6男2女，全屬巴基斯坦裔，警方經初步調查，8人涉非法禁錮被捕，介乎13至61歲，其中一名25歲男子另涉普通襲擊。據了解，事主與其中一名被捕人為朋友，被捕人之間為親友關係，部分被捕人有黑社會背景，警方正調查事件來龍去脈。事主頭面受傷，由救護車送往聯合醫院檢驗。案件交由黃大仙警區重案組調查。

涉事消防車當時正參與一宗攀山拯救行動。消防前晚7時許接獲兩名行山者求助，稱女事主身體不適，消防員登山搜索尋獲兩人，由消防員陪同落山離去。