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港聞二

住天水圍 26歲男染「大鼠戊肝」

【明報專訊】本港錄得今年第二宗人類感染大鼠戊型肝炎個案，患者為26歲本地男子，本身有長期病患，居於天水圍天澤邨，他在葛量洪醫院治療期間發現肝功能異常，血液樣本化驗後證實對大鼠戊型肝炎呈陽性反應，現時情况穩定。衛生防護中心指出，流行病學調查顯示，患者無接觸齧齒動物或鼠隻，潛伏期內無外遊，暫未確定感染源頭及途徑，會繼續調查。

無接觸鼠隻無外遊

衛生署昨日回覆本報查詢時補充，患者沒吃過生豬肉或豬內臟，現需入院留醫，其4名家居密切接觸者目前均無病徵；連同上述個案，本港2018年起至今共錄得17宗人類大鼠戊型肝炎個案。

衛生防護中心稱已將個案通報食環署。天水圍天澤邨位於天瑞路一帶，據食環署資料，該處今年上半年鼠患指數為1.8%，屬一級水平（最高為三級），即鼠患不普遍。

食環署回覆稱，一向有在患者居往的屋邨外圍公眾地方恆常滅鼠，最近一次為前日（9月29日）。署方人員會再到患者居往的屋邨一帶加強清洗及滅鼠。

中心發言人指出，目前人類感染大鼠戊型肝炎的確實傳播途徑未明，可能的傳播途徑包括進食或飲用被齧齒動物或其排泄物污染的食物或水、接觸被齧齒動物或其排泄物污染的環境或物件，一般導致人類感染戊型肝炎病毒主要是透過糞口途徑傳播，市民應保持良好衛生，避免進食未煮熟食物。

相關字詞﹕大鼠戊型肝炎

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