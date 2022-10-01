港聞

港聞二

凍薪兩年 外傭最低工資增百元

【明報專訊】外傭最低工資連續兩年凍結後，政府昨日宣布將水平上調2.2%，由現時每月4630元，增加100元至4730元，同時將每月膳食津貼增加23元至不少於1196元，適用於今日起簽訂的外傭合約。有外傭工會表示失望，認為增幅追不上通脹，僱主團體呼籲僱主接受今次增幅。

政府發言人表示，仔細考慮香港過去一年整體經濟和勞工市場情况、本港短期經濟前景，以及新冠疫情影響，加上僱主負擔能力和外傭生計等因素，政府決定調整最低工資水平。政府亦檢視可代替免費膳食的膳食津貼，決定由每月不少於1173元增至不少於1196元。

按原有最低工資或膳食津貼的外傭合約，可於本月28日或之前送交入境處處理。

工會嘆難追通脹

僱主協會籲僱主接受

香港亞洲家務工工會聯會主席Phobsuk Gasing表示，對今次最低工資增幅感失望，認為增幅太少，3年僅增加100元，追不上通脹及物價增幅，至少應增至5000元。她說外傭工作辛苦，希望薪酬更好，認可其付出。

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒表示，明白疫下不少僱主面對經濟壓力，但畢竟已凍薪兩年，呼籲僱主接受今次增幅，又說不排除勞工處的決定是為了安撫工會。她說，早前部分僱主提出希望外傭最低工資再下調，但她認為不應再下調。

相關字詞﹕香港亞洲家務工工會聯會 加薪 最低工資 外傭

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