凍薪兩年 外傭最低工資增百元

政府發言人表示，仔細考慮香港過去一年整體經濟和勞工市場情况、本港短期經濟前景，以及新冠疫情影響，加上僱主負擔能力和外傭生計等因素，政府決定調整最低工資水平。政府亦檢視可代替免費膳食的膳食津貼，決定由每月不少於1173元增至不少於1196元。

按原有最低工資或膳食津貼的外傭合約，可於本月28日或之前送交入境處處理。

工會嘆難追通脹

僱主協會籲僱主接受

香港亞洲家務工工會聯會主席Phobsuk Gasing表示，對今次最低工資增幅感失望，認為增幅太少，3年僅增加100元，追不上通脹及物價增幅，至少應增至5000元。她說外傭工作辛苦，希望薪酬更好，認可其付出。

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒表示，明白疫下不少僱主面對經濟壓力，但畢竟已凍薪兩年，呼籲僱主接受今次增幅，又說不排除勞工處的決定是為了安撫工會。她說，早前部分僱主提出希望外傭最低工資再下調，但她認為不應再下調。