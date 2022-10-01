韓國全撤入境防疫規定 消費券今派 旅社料受惠

美麗華旅遊總經理李振庭相信消費券對生意有幫助，預計跟無消費券的情况下相比，有消費券可令生意增一倍。李認為，不少人早前已用消費券購物，「要買的都買完了」，相信市民願意用消費券買旅遊產品外遊。李稱，自政府上周公布「0+3」安排，其旅行社熱線電話「響個不停」，門市大排長龍。

東瀛遊執行董事禤國全說，所有消費券均適用於其旅行社，他相信消費券可補貼市民的團費，多少對生意有幫助，但無法預計具體增幅。他認為即使無消費券，港人照樣會旅行。

外地放寬檢疫措施，更方便港人出遊。韓國今日起取消旅客入境首日要做核酸檢測的規定，意味所有新冠防疫入境措施已解除，李振庭認為可鼓勵市民到訪韓國，「之前仍有核酸檢測，會令市民心理上有點不舒服，旅遊時不能玩盡，要花時間去做核酸檢測」。另一邊廂，台灣本月13日起實施「0+7」，又取消禁團令，但維持暫停大陸及港澳地區組團前往旅遊。李振庭認為，現時需要跟團的港人，大部分僅希望離港旅遊，較少人會因台灣不接受港旅團而影響旅遊意欲，認為台灣此舉反令周邊地區受惠。

財政司長陳茂波昨稱，餐飲業是本地經濟活動主要一環，疫情對業界已造成沉重打擊，但未來周末相信不少人都會放一個長假期，此時派發新一期消費券，希望市民在節日氣氛下消費、拉動經濟，為餐飲業和零售業帶來生意。

房協延長逾400商户租金寬減

另外，房協昨日公布再度延長租金寬減措施，向轄下超過400個合資格商戶提供上限為75%的租金寬減，為期3個月。