漁署實驗室爆炸品惹泄漏虛驚

消防處接報後派出5輛消防車及危害物質專隊到場，把約50名身處同一大廈的人疏散至安全位置。案件列作發現爆炸品，事件中無人受傷。處方現場發現小量懷疑「苦味酸」，惟相關化學物無泄漏情况，已把該化學品移至安全位置，交由漁護署進一步處理。現場消息稱，涉事「苦味酸」已存放一段長時間，已由液體乾涸成晶體。漁護署稱，署方就實驗室各個工作範疇包括化學品處置等已制定安全指引，確保職安健康及實驗室安全。

浸大化學系高級講師何觀陞指出，小量「苦味酸」未必足以炸毁一間屋，但有可能引致火警。被問及為何「苦味酸」會乾涸，他解釋猶如海水蒸發後剩下鹽，溫度觸發「苦味酸」至熔點，在未完成乾涸下呈晶體狀。至於如何存放「苦味酸」，他稱不適宜置於高處，宜放在陰涼位置；而這種有機化學物對金屬具腐蝕性，不可選用金屬容器；即使使用膠容器，亦要將膠容器置於另一膠兜，減低膠老化導致「苦味酸」外流的危險。