港聞

港聞二

保良局嬰兒組虐兒案多拘一職員

【明報專訊】位於銅鑼灣的保良局嬰兒組留宿幼兒中心爆出虐兒案，早前33歲女職員涉虐兒被捕後，社署再翻查閉路電視發現有職員涉不恰當對待幼兒，已轉交警方跟進。警方昨表示，港島總區重案組經進一步調查後，昨再拘捕多一名28歲院舍女職員，涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略。兩人已獲准保釋候查，須於本月下旬向警方報到。

社署：童樂居改善有成效 續監察

另外，新上任社署署長李佩詩昨在港台《千禧年代》表示，社會對童樂居事件感憤慨，社署亦嚴肅跟進，確保各方面保護兒童措施持之有效及到位，一直密切監察童樂居服務重整計劃進展及留宿幼兒情况。她說，社署定期聽取童樂居匯報落實改善措施的進展，得悉改善管理、加強培訓及增加人手比例方面「有成效」，但仍會密切監察及加大巡查力度，「一定不會鬆手」。

政府日前公布兒童住宿照顧及相關服務檢討委員會首階段報告，提出31項建議，新增建議包括對服務不達標的機構設監察期，以考慮是否適合繼續提供受資助服務，李佩詩稱童樂居嚴重違反服務質素標準，社署已設監察期，料「不會是好短時間」。

稱督導組每年最少突擊巡查6次

李佩詩表示，首階段報告部分建議已實行，今年4月已加強巡查，包括在社署內部調配人力資源，現時幼兒中心督導組已加入保健衛生督察並邀請前執法人員加入，每年會最少6次突擊巡查。李說，現時社署派員巡查留宿幼兒中心時會抽查中心閉路電視片段，亦要求院舍管理人員翻查閉路電視片段並寫下紀錄，社署職員到場時會覆核，以確保機構有翻看片段，亦會觀察留宿幼兒身體及情緒。

相關字詞﹕保良局 李佩詩 童樂居 虐兒 社署

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