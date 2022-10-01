襲8嬰童樂居職員 囚逾8個月暫最重

被告傅悅朗（25歲）被控於2021年11月29至30日犯案，8罪均在童樂居3樓1號嬰兒睡房發生，受害幼童包括4名1歲男童K、AK、AL、AM，另外4人身分不詳。

嬰兒牀站立攀爬即襲 多次對頭

黃官判刑指出，當8名幼童各自在嬰兒牀上站立或攀爬等動作，被告便會上前施襲，多次針對他們頭部。黃官稱涉案嬰兒牀十分狹窄，涉案僅1歲的幼童無從躲避，不單受傷更會驚恐。

黃官續稱，被告並非停留於一下襲擊，當男童K欲爬出牀外，被告扯其衣服逼他躺回牀上，K後來已靜止，被告卻掌摑他，斥責被告行為明顯是「體罰」；又稱若為阻幼童攀爬，大可以較溫柔及有效方式處理，而非本案粗野手段。

官批歸咎工作文化 推卸責任

黃官提到一次較為嚴重的襲擊事件，即男童AK在牀上站立，被告便握拳敲AK頭部，致他撞到牀邊，再拉扯其上衣、揑臉、掌摑AK等，黃官稱該襲擊加重本案嚴重程度，被告在其他幼童面前施襲亦屬加刑因素。

對於辯方早前稱，有資深職員着被告要以嚴厲方式看管幼童，又說童樂居不時出現1對24幼童情况，案發時人手不足，黃官批評被告將事件歸咎工作文化及人手不足，將自己的不專業推卸至機構，是她放棄專業操守，做出極端錯誤的行為。

至今4人已判刑 一人10月判

黃官稱，其中較嚴重的襲擊事件涉及拳打幼童頭部，以監禁6個月作量刑起點，其餘7罪以監禁9至21周量刑。基於本案涉及8名不同受害幼童，不會全數同期執行。本案早前另有4人認罪，3人被判囚4個月至5個月8周，一人將於10月14日判刑。

【案件編號：KCCC 1886/22】