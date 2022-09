【明報專訊】港燈最近出咗本有關環保嘅幼兒教育活動冊《減碳ABC》,圍繞以A至Z共26個英文字母為開首、同減碳有關嘅詞彙,例如C for Carbon Dioxide(二氧化碳)、S for Solar Energy(太陽能)、R for Recycle(回收)等,再加埋一系列有趣味嘅遊戲,全部都係幼童常見嘅連線、找不同、貼貼紙、遊戲棋等,希望小朋友一路玩一路學,由細開始學減碳。